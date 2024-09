AfD: Ausland entsetzt über Wahl-Ergebnisse in Ostdeutschland – „Die Schlagzeilen machen es klar“ 

Über die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen wird viel berichtet. Besonders die hohen Wahlergebnisse der AfD sind ein großes Thema in den Medien – und das nicht nur in Deutschland.

Dass die AfD in beiden Ländern vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde und trotzdem die meisten Stimmen einsammeln konnte, ist auch den Zeitungen im Ausland nicht entgangen.

So schreibt das Ausland über uns

Viele Länder blicken nun auf Deutschland, in dem zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg eine rechtsextreme Partei zur stärksten Kraft gewählt worden ist. Die BBC ist eines der größten öffentlich-rechtlichen Medienhäuser in Großbritannien. Zu den Ergebnissen in Sachsen und Thüringen schreibt sie, die AfD sei eine „Anti-Einwanderungs-Alternative für Deutschland“.

Die amerikanischen Kollegen der New York Times sehen das ähnlich. Sie schreiben: „Ostdeutsche neigen bei Landtagswahlen zu extremen Positionen“. Die Times findet, dass die Wahlergebnisse als besorgniserregendes Zeichen für die Zukunft der deutschen Demokratie angesehen werden.

Die türkische Tageszeitung Hürriyet berichtet: „Das Befürchtete ist in Deutschland geschehen: Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg! Eine Wahl, die Schockwellen auslöst…“ Hürriyet findet, dass viele politische Veränderungen nötig sind, um den Erfolg der AfD bei den bevorstehenden Wahlen zu verhindern.

AfD löst Schockwellen aus

Die Presse hat Macht, das ist unbestritten. Zeitungen und Sender in anderen Ländern tragen zu dem Bild bei, das dort über Deutschland herrscht. Sie können beeinflussen, ob sich Touristen für Deutschland als Reiseziel oder Firmen für Deutschland als Investitionsort entscheiden.

Christian Pentzold ist Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Leipzig. Er sagte dem WDR-Format ZAPP zu diesem Thema: „Die Schlagzeilen machen klar: Für die Auslandspresse rückt Ostdeutschland klar nach rechtsaußen. Die Wahlen bestätigen die politische Spaltung Deutschlands und sind eine historische Zäsur.“