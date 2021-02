AfD: Kuriose Protest-Aktion gegen Kreisparteitag – „Nie habe ich Baulärm lieber gehört“

Lauter, aber gewaltloser Protest gegen die Alternative für Deutschland (AfD) am Wochenende in Münster (NRW)!

Dort wurde am Samstag ein AfD-Kreisparteitag abgehalten – jedoch nicht ohne friedliche Störungsversuche von außen. Eine Baufirma aus Münster fiel dabei mit einer besonders kreativen Idee auf.

AfD: Baufirma mit kreativem Protest gegen Kreisparteitag

Der Kreisparteitag der AfD fand am Samstag in der Stadthalle Hiltrup in Münster statt.

Das ist die AfD:

Die Partei wurde 2013 als EU-kritische und rechtsliberale Partei gegründet

Partei-Mitbegründer Bernd Lucke trat 2015 aus der Partei aus, als diese immer weiter nach rechts rückte

Auch seine damalige Rivalin und Nachfolgerin als Parteivorsitzende, Frauke Petry verließ zwei Jahre später die Partei.

Aktuell gibt es einen innerparteilichen Kampf zwischen einem rechtskonservativen und einem völkisch-nationalistischen Parteiflügel um die Vorherrschaft.

Mittlerweile ist die AfD in allen deutschen Landesparlamenten vertreten

Im Bundestag stellt sie nach CDU/CSU und SPD die drittgrößte Fraktion.

Rund 130 Menschen versammelten sich vor Ort, um gegen die Veranstaltung der rechtspopulistischen Partei zu demonstrieren. Neben den üblichen Chor-Rufen sorgte aber auch etwas ganz anderes für Lärm vor der Halle.

Denn die Münsteraner Abrissfirma „Exkern“ inszenierte vor dem Gebäude kurzerhand eine Baustelle – mit allem was dazu gehört.

AfD-Protest: „So'n Geräuschpegel hat was“

In einem Video, das von „Eklat Münster“ auf Twitter veröffentlicht wurde, sieht man eine Trennwand auf der „Schutt happens“ geschrieben steht, dahinter ein Haufen Schutt, der mit einem Presslufthammer bearbeitet wird – inklusive ohrenbetäubendem Lärm.

Es gibt viele Wege einen AfD-Kreisparteitag zu verhindern.

Das war heute der Beitrag einer Münsteraner Baufirma.

Well done!#ms3001 pic.twitter.com/Gc2p9HI7qU — Eklat_ms (@eklat_ms) January 30, 2021

Die Twitter-Nutzer feiern die Aktion, kommentieren unter dem Video:

„Wie geil ist das denn bitte?“

„Für mich sieht es so aus, dass sie sich extra dahin gestellt haben, um mit dem lieblichen Klang eines Presslufthammers de AfD daran zu erinnern, dass sie nicht willkommen ist.“

„Wäre ich nicht drauf gekommen, so'n Geräuschpegel hat was“

„Nie habe ich Baulärm lieber gehört“

„Ab heute liebe ich Baulärm“

Die AfD blieb zu der lautstarken Protest-Aktion stumm, stattdessen wählten die 30 anwesenden Partei-Mitglieder ihre Delegierten für den Landesparteitag Ende September.

Damit ging es bei der Veranstaltung in Münster auch um potenzielle AfD-Listenplätze für den Bundestagswahlkampf von Alice Weidel und co. in diesem Jahr. (kv)