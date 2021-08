AfD-Promi wirft das Handtuch und zerlegt die Partei: „Immer unerträglicher“

Beben in der AfD kurz vor der Bundestagswahl! Der ehemalige Spitzenpolitiker Uwe Junge, Ex-Fraktionschef in Rheinland-Pfalz, verlässt die Partei. Seine Erklärung zum Parteiaustritt hat es in sich – es ist eine heftige Abrechnung mit der Parteiführung und der gesamten Entwicklung der Partei.

Abrechnung mit der AfD-Spitze: Uwe Junge ist aus der Partei ausgetreten und zerlegt die Partei in einem Statement. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

„Es ist vorbei, es geht nicht mehr! Hiermit treten meine Frau Claudia und ich mit sofortiger Wirkung aus der Partei 'Alternative für Deutschland' aus“, erklärt Junge zu Beginn eines langen Facebook-Statements. Hier liest du die zentralen Aussagen.

AfD-Promi wirft frustriert das Handtuch – „Es ist vorbei, es geht nicht mehr!“

Zunächst erklärt Junge, wieso er 2013 in die Partei AfD eingetreten ist. Zuvor war er aus Enttäuschung über den Mitte-Kurs von Angela Merkel aus der CDU ausgetreten, weil er die konservativen Werte nicht mehr in der Politik repräsentiert sah: „Es ging darum, endlich die längst fällige geistig-moralische Wende einzuleiten, ohne die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das Rechtsstaatsprinzip oder das Prinzip der parlamentarischen Demokratie in Frage zu stellen.“

Der ehemalige AfD-Politiker Uwe Junge:

Der 63-Jährige war von 2016 bis 2021 Fraktionsvorsitzender der AfD im Landtag von Rheinland-Pfalz.

Bei der Landtagswahl 2021 kandidierte er nicht erneut.

Zuvor war der Oberstleutnant des Heeres in den Parteien CDU und Die Freiheit aktiv.

Während der EM 2021 bezeichnete er die Regenbogen-Binde von Manuel Neuer als „Schwuchtelbinde“. Alice Weidel forderte ihm zum Parteiaustritt auf.

Schon 2016 sorgte er für einen Eklat, als er Angela Merkel in einer Rede als „Vaterlandsverräterin“ bezeichnete.

Nun macht er besonders den AfD-Ehrenvorsitzenden und Co-Fraktionschef Alexander Gauland deutliche Vorwürfe. Dieser habe seine „schützende Hand“ über „einen völlig überschätzten Höcke am viel zu rechten Rand“ gehalten. Das habe „dem Ansehen der Partei beim Bürger nachhaltigen Schaden zugefügt“.

Uwe Junge, Ex-Fraktionsvorsitzender der AfD in Rheinland-Pfalz ist aus der Partei ausgetreten. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

AfD: Ex-Mitglied Uwe Junge rechnet ab – „gebildete Menschen werden abgeschreckt“

Innerparteilich sah sich Junge, der sich als bürgerlich-patriotisch versteht, immer mehr unter Druck.

Mikros aus sind: „keine Kohle, keine Zähne, keine Bildung“ - mit dieser Klientel mache sich die AfD immer mehr gemein, ziehe sie an.



Die neue Bundestagsfraktion wird sehr interessant. Im Sinne von: eher nicht gemäßigter. — Nicole Diekmann (@nicolediekmann) August 30, 2021

Das Klima sei „für jeden freiheitlich denkenden Menschen immer unerträglicher“ geworden. Auch die Mitgliederstruktur habe sich verändert, von unten nach oben. „Vernünftige und gebildete Menschen“ werden „schon bei dem ersten Veranstaltungsbesuch von der überreizten Stimmung, gepaart mit wilden Verschwörungstheorien und teilweise unflätigem Benehmen abgeschreckt, während sich der blökende Stammtischprolet wie zu Hause fühlt“, schreibt der ehemalige Landtagsabgeordnete.

AfD: Insider urteilt vernichtend - „Kaum Inhalte, immer mehr Polemik“

So sieht er die Partei verloren: „Kaum Inhalte, immer mehr Polemik, gefühlte Fundamentalopposition und die ausschließliche Bedienung der eigenen Blase.“

Die Parteiführung sei „laienhaft, unprofessionell und Wähler abschreckend". Das werde auch „dem einfachsten Protestwähler“ irgendwann auffallen.

Zur Bundestagswahl will Uwe Junge nun der Partei „Liberal-Konservative Reformer“ (LKR) seine Stimme geben. Er hofft darauf, dass die LKR „zum Sammelbecken aller vernünftigen Konservativen aus AfD, CDU und anderen“ werde.

