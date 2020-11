Erneuter Ärger um einen Politiker der Alternative für Deutschland (AfD).

Nachdem der Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse am vergangenen Mittwoch auf der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen festgenommen wurde, wird dem AfD-Politiker nun noch mehr vorgeworfen.

AfD: Abgeordneter auf Corona-Demo festgenommen! Nun wird ihm DAS vorgeworfen

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse war bei der Demonstration vorläufig festgenommen worden. Ein im Internet kursierender Videoclip zeigte, wie Hilse auf dem Boden liegend Handfesseln angelegt wurden. Zu den Umständen der Festnahme gab es unterschiedliche Angaben.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse ist offenbar in Gewahrsam genommen worden. Er rief kurz vorher, er sei Bundestagsabgeordneter. Auf Ausschnitten ist nicht ersichtlich, was vorher war. #b1811 pic.twitter.com/7MxdTSDnGH — Lars Wienand (@LarsWienand) November 18, 2020

Hilse habe seinerseits Anzeigen wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung gegen die Beamten gestellt, sagte ein Sprecher der AfD-Fraktion. Das berichten mehrere Medien.

Das ist Karsten Hilse (AfD):

Karsten Hilse ist ein deutscher Politiker.

Er ist seit Januar 2016 Mitglied der AfD

Er wurde 2017 als Direktkandidat des Bundestagswahlkreises Bautzen I in den Bundestag gewählt.

Die Polizei erklärte auf Twitter, in der Straße Unter den Linden einen Mann angesprochen zu haben, der gegen die Maskenpflicht verstoßen habe. Dieser habe sich unkooperativ gezeigt und sich als Abgeordneter des Bundestags ausgewiesen, dann habe er Widerstand geleistet. Hilse erklärte, er sei wegen zu langsamer Reaktion auf die Anweisungen der Polizei „brutal in Polizeigewahrsam genommen“ worden.

Heute Morgen wurde von unseren Kolleg. ein Herr angesprochen, der Unter den Linden gegen die Maskenpflicht verstieß. Er zeigte sich unkooperativ, wies sich als MdB aus, soll anschließend seinen Begleiter zum Filmen aufgefordert & dann Widerstand geleistet haben. #b1811 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) November 18, 2020

Hilse sagte, er finde es „absurd“, wenn wegen einer Ordnungswidrigkeit so reagiert werde. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Alexander Gauland, solidarisierte sich mit Hilse.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Nun wurde bekannt, dass wegen des Verdachts der Fälschung von Gesundheitszeugnissen gegen Karsten Hilse ermittelt werde. Der 54-Jährige soll ein gefälschtes Attest vorgezeigt haben, als er von Beamten auf die Maskenpflicht hingewiesen wurde, so mehrere Medien.

Hilse weist den Vorwurf der Fälschung zurück, wie ein AfD-Sprecher sagte.

Am vergangenen Mittwoch hatten in Berlin rund 5000 Menschen gegen die Corona-Auflagen und gegen das Infektionsschutzgesetz demonstriert, das an dem Tag vom Bundestag beschlossen wurde. Die Polizei löste die Kundgebung mit Wasserwerfern und Pfefferspray auf.