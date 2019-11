AfD: Ab Montag könnte die Partei noch extremer werden

AfD-Veranstaltung in Erfurt: Immer wieder schwenken Anhänger die sogenannte „Wirmer-Flagge“. Sie ist in der rechtsextremen Szene sehr beliebt.

Am kommenden Wochenende startet in Braunschweig der Parteitag der AfD.

Neben der Wahl einer neuen Doppelspitze ist auch ein anderer Tagesordnungspunkt überaus interessant.

So wollen mehrere Mitglieder laut einem Bericht des „Spiegel“ die Unvereinbarkeitsliste der AfD per Antrag abschaffen lassen.

AfD: „Arischer Widerstand“ und „Nationale Sozialisten“ auf der Liste

Auf der Liste stehen extremistische Organisationen, die mit einer AfD-Mitgliedschaft nach Ansicht der Partei unvereinbar sind. Darunter sind zum Beispiel Neonazi-Vereinigungen wie der „Arische Widerstandsbund“, die „Nationalen Sozialisten“ oder die „Märkischen Skinheads 88“.

Unter anderem der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Räpple, der dem rechtsextremen „Flügel“ von Björn Höcke angehört, soll zu den AfDlern gehören, die den Antrag eingebracht haben, heißt es in dem Bericht.

AfD-Parteitag: Antrag kommt vom „Flügel“

Die Liste sei ein „Satzungs-Relikt aus der Lucke-Zeit“. Falls die AfD die Liste auf dem Parteitag nicht komplett abschafft, soll wenigstens die vom Verfassungsschutz beobachtete „Identitäre Bewegung“ gestrichen werden - damit sie „nicht stigmatisiert“ werde.

Anders als noch vor wenigen Jahren flirtet die AfD ganz intensiv mit der „Identitären Bewegung“ und anderen teils neurechten und rassistischen Bewegungen wie Pegida oder „Ein Prozent“. Deren führender Kopf Philipp Stein, seines Zeichens auch Mitglied der „Identitären Bewegung“, war zum Beispiel zu Gast bei der AfD-Party nach der Landtagswahl in Thüringen.

Philipp Stein bei der Wahlparty der AfD nach der Landtagswahl in Thüringen: Stein ist Mitglied der Identitären Bewegung und einer der führenden Köpfe von „Ein Prozent“. Foto: Peter Sieben

Björn Höcke und seine Wahlparty

Und Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz wiederum hatte sich in einer Rede während einer AfD-Veranstaltung in Erfurt explizit bei Pegida bedankt: Man gehöre derselben Bewegung an.

Gerade für Kalbitz dürfte der Antrag besonders interessant sein: Er war Mitglied der rechtsextremen „Jungen Landsmannschaft Ostpreußen“. Deren Nachfolgeorganisation „Junge Landsmannschaft Ostdeutschland“ (2006 musste sich die Vereinigung umbenennen) wiederum findet sich auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD.

AfD-Spitze: „Keine Chance auf Mehrheit“

Sollte der Vorstoß der „Flügel“-Männer Erfolg haben, macht das die AfD ein ganzes Stück extremer.

Laut „Spiegel“ mahnt die Parteispitze aber immerhin, die Forderungen abzulehnen. „Die Anträge haben meines Erachtens keinerlei Chance auf eine Mehrheit auf dem Parteitag, und das ist auch richtig so", sagte Parteichef Jörg Meuthen. (pen)