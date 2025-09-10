Merz und Klingbeil machen Geschenke: Das bringt dir als Normalverdiener 2026 mehr Netto

Zum Jahreswechsel sollen Normalverdiener entlastet werden. Durch höhere Freibeträge, einer Erhöhung der Pendlerpauschale und dadurch, dass der Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenkassen stabil bleiben soll, ergibt sich eine Entlastung.

Steuer-Geschenke und mehr: So will dich die Merz-Regierung entlasten

Die schwarz-rote Bundesregierung will die arbeitende Mitte ab 2026 finanziell besser stellen, um neuen Aufschwung im Land zu ermöglichen. Was bisher bekannt ist. Foto: IMAGO/Andreas Gora Der Mindestlohn wird ab dem 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro steigen. Das ist ein Plus von über einen Euro pro Stunde (aktuell 12,82 Euro). Dadurch werden Millionen Beschäftigte ein höheres Einkommen erhalten. Foto: IMAGO/Future Image Auswirkungen hat die Anhebung des Mindestlohns auch auf Menschen in Minijobs. Sie dürften ab Januar 2026 dann monatlich bis zu 603 Euro verdienen (statt wie bisher 556 Euro) . Foto: IMAGO/Herrmann Agenturfotografie Der steuerliche Grundfreibetrag steigt 2026 auf 12.348 Euro (Alleinverstehende), ein Plus von 252 Euro). Der Kinderfreibetrag klettert auf 3.414 Euro (ein Plus von immerhin 78 Euro). Foto: IMAGO/Wolfilser Finanzminister Lars Klingbeil kündigte zudem an, dass Pendler entlastet werden. Die Pendlerpauschale soll ab 2026 einheitlich auf 38 Cent ab dem ersten gefahrenen Kilomter steigen. Bislang galt dieser Satz erst ab dem 21. Kilometer. Dadurch erhalten Pendler auch bei geringeren Entfernungen zum Arbeitsort Hunderte Euro mehr vom Finanzamt. Foto: IMAGO/Panama Pictures Ebenfalls zum Jahreswechsel 2026 wird der Mehrwertsteuersatz auf Speisen in Restaurants, Bäckereien oder Metzgereien von 19 auf 7 Prozent sinken, wie zu Zeiten der Corona-Krise. Unsicher ist allerdings, ob die Gastro-Kunden von der Senkung profitieren werden und die Preise tatsächlich entsprechend sinken werden. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Bei den Sozialabgaben plant die Merz-Regierung, den Zusatzbeitrag für die gesetzlichen Krankenkassen 2026 möglichst stabil zu halten. Das gilt auch für die Pflegeversicherung. Foto: IMAGO/Christian Ohde Jedoch werden die Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversicherungen erhöht. So plant Ministerin Bärbel Bas, dass Gutverdiener mehr in die Renten-, Kranken- und Pflege- und Arbeitslosenversicherung einzahlen müssen. Foto: IMAGO/Christian Spicker Laut einer Berechnung der „Bild“-Zeitung wären Singles mit einem Montasbrutto-Einkommen von über 6.000 Euro betroffen. Sie müssten dann fast 33 Euro mehr Sozialbeiträge zahlen. Menschen mit mehr als 8.500 Euro Bruttoeinkommen müssten 75 Euro mehr für die Sozialversicherungen ausgeben. Foto: IMAGO/Wolfilser

