Stand Stonehenge ursprünglich an einem anderen Ort?

Wissenschaft: Stonehenge stand zuerst in anderem Land – Archäologen haben erstaunliche Theorie

Um die Stätte Stonehenge in England ranken sich immer wieder neue Theorien und Mythen. Schon lange strahlt der mysteriöse Steinkreis eine andauernde Faszination aus. Auch aus der Wissenschaft gibt es immer wieder neuer Erkenntnisse.

Eine kürzlich aufgekommene Theorie aus der Wissenschaft legt jetzt nahe, dass Stonehenge ursprünglich in einem anderen Land als England stand.

Wissenschaft: Ist das Monument umgezogen?

Schon im Jahr 2015 hat ein Team von Archäologen herausgefunden, dass einige Steine von Stonehenge aus einem Steinbruch in Wales stammen, der über 250 km von der Stätte in England entfernt ist.

Jetzt wird diese Theorie sogar noch ausgebaut. Ein wissenschaftlicher Fund gibt Grund zur Annahme, dass der legendäre Steinkreis mindestens zu Teilen ursprünglich in Wales stand und erst später nach England transportiert wurde.

Das ist Stonehenge:

Stonhenge wurde vor über 4000 Jahren in der Jungsteinzeit errichtet und bis in die Bronzezeit genutzt.

Das Bauwerk steht in der Nähe von Amesbury, England.

Die Stätte besteht aus einem ringförmigen Erdwall in dem sich verschiedene Steinformationen befinden.

In Wales wurden die Überreste eines Steinkreises gefunden, der dem von Stonehenge erstaunlich ähnelt. Der walisische Kreis hat einen Durchmesser von 110 Metern, genau wie der Graben der Stonehenge umschließt, und beide sind auf den Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende ausgerichtet. Mindestens einer der blauen Steine in Stonehenge passt in eines der Löcher im walisischen Kreis.

Der Kreis in Wales ist dem in England extrem ähnlich. Foto: picture alliance / empics | Andrew Matthews

Aus diesem Fund leitet ein Team von Wissenschaftlern ab, dass die Steine möglicherweise bewegt wurden. Die Gemeinschaft von Menschen, die in der Nähe des Fundorts lebte, soll von Wales nach England migriert sein und ihr Heiligtum mitgenommen haben.

„Es ist, als wären sie einfach verschwunden. Vielleicht sind die meisten Menschen ausgewandert und haben ihre Steine – ihre Ahnenidentität – mitgenommen“, sagte Pearson, Professor für Archäologie am University College London, gegenüber der BBC.

Auch die Untersuchungen von menschlichen Überresten, die in Stonehenge begraben sind, stützen diese These. Es wurde bereits festgestellt, dass die ersten dort begrabenen Menschen aus Südwales stammen.

Die Entdeckung über den Länderwechsel von Stonehenge wird in einem Dokumentarfilm untersucht, der am Freitagabend auf der BBC ausgestrahlt wird. (cm/dpa)