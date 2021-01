Wissenschaft: Mädchen (4) macht unglaubliche Entdeckung am Strand – sie ist 220 Millionen Jahre alt

An einem Strand in England machte eine Vierjährige eine wichtige Entdeckung für die Wissenschaft. (Symbolfoto)

Viele großartige Fundstücke der Wissenschaft wurden durch Zufall entdeckt – dazu gehört auch der Fund der kleinen Lily Wilder aus England.

Während andere Menschen beim Spaziergang am Strand auf Muscheln oder Tiere aufmerksam werden, macht die Vierjährige eine wichtige Entdeckung für die Wissenschaft.

Wissenschaft: 4-Jährige findet DAS im Sand am Meer

Das vierjährige Mädchen war mit seinem Vater am Strand in Barry, einer Stadt in Wales, im Südwesten von England, unterwegs, als es eine wichtige Entdeckung für die Wissenschaft machte.

Denn wie „BBC“ berichtet, fand Lily Wilder im Sand den Fußabdruck eines Dinosauriers. Sie ging mit ihrem Vater Richard am Strand spazieren, erzählt ihre Mutter Sally: „Lily sagte: 'Papa, schau!'. Als Richard nach Hause kam und mir das Foto zeigte, fand ich es fantastisch.“

Die Familie nahm Kontakt zu Experten auf, die den Abdruck vom Strand entfernten und extrahierten.

Wissenschaft: Von diesem Tier könnte der Abdruck stammen

Mittlerweile ist klar: Der 10 Zentimeter lange Fußabdruck ist 220 Millionen Jahre alt, stammt vermutlich von einem 75 Zentimeter großen Dinosaurier – und ist laut Paläontologie-Kuratorin Cindy Howells vom National Museum in Wales „das beste Exemplar, das jemals an diesem Strand gefunden wurde.“

Der gefundene Dinosaurier-Abdruck hat Ähnlichkeit mit dem Abdruck des Coelophysis, der zu den Echsenbeckendinosauriern gehört. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Zwar können die Experten den genauen Dinosaurier-Typ nicht bestimmen, gehen aber von einem schlanken Tier aus, das auf seinen Hinterfüßen gelaufen sei und aktiv andere kleine Tiere oder Insekten gejagt habe, so „BBC“. Ähnliche Fußabdrücke wurden in den USA bereits von dem Dinosaurier Coelophysis gefunden.

In jedem Fall kann der gute Zustand des Dinosaurier-Abdrucks aus Wales helfen, „mehr über die tatsächliche Struktur ihrer Füße heraus zu finden, da die Konservierung klar genug ist, um einzelne Polster und sogar Krallenabdrücke zu zeigen“, so das National Museum in Wales in einer Erklärung.