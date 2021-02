Wissenschaft: Forscher graben antike Stätte aus – und haben irre Vermutung, was es sein könnte

In der Wissenschaft gibt es einen erstaunlichen Fund! Bei Ausgrabungen in Ägypten haben Forscher ein Areal freigelegt, über dessen Existenz schon länger spekuliert wurde.

Wie „The Guardian“ berichtet, gehen Forscher davon aus, dass es sich bei der Ausgrabung um die älteste bekannte Bierfabrik der Welt handelt. Immer mehr Erkenntnisse aus der Wissenschaft zeigen, dass diese These wahr sein könnte.

Wissenschaft: Wurde hier schon vor Tausenden Jahren Bier gebraut?

In einem gemeinsamen Projekt haben amerikanische und ägyptische Archäologen die wohl älteste Brauerei der Welt entdeckt. Wie Mostafa Waziri, Generalsekretär des obersten Rates für Altertümer, verkündet, hat man die Fabrik bei Ausgrabungen in Abydos gefunden.

Laut Mostafa sollt die Fabrik aus der Region von König Narmer stammen, der für seine Vereinigung des alten Ägyptens zu Beginn der ersten Dynastie (3150 v. Chr. - 2613 v. Chr.) bekannt ist.

Das sind die Fakten zur Brauerei in Abydos:

Sie liegt in der Wüste, westliche des Nils, etwa 450 km von Kairo entfernt.

Die Brauerei besteht aus acht Einheiten, die jeweils 20 m lang und 2,50 m breit sind.

Jede Einheit besteht aus 40 Keramikbecken in zwei Reihen, die zum Erhitzen von Getreide und Wasser genutzt wurden.

Die Fabrik soll Bier für königliche Rituale in der Gegend bereitgestellt haben.

Die Mission, die zum Fund der Brauerei führte hat, wurde von Matthew Adams vom Institute of Fine Arts der New York University und Deborah Vischak, Assistenzprofessorin für altägyptische Kunstgeschichte und Archäologie an der Princeton University, gemeinsam geleitet.

Laut Adams soll die Fabrik wohl dazu gebaut worden sein, um königliche Rituale in der Gegend mit Bier zu versorgen. Für die Verwendung von Bier bei Opferritualen haben Archäologen schon früher Beweise gefunden.

Das in der Fabrik gebraute Bier könnte vor allem bei Opferritualen zum Einsatz gekommen sein. Foto: picture alliance / robertharding | Richard Maschmeyer

Über die Existenz einer solchen Bierfabrik wurde laut „The Guardian“ in der Wissenschaft schon länger gemunkelt. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatten britische Forscher eine Brauerei in der Region vermutet, konnten ihre Lage aber nicht exakt bestimmen.

Die 450 km von Kairo entfernte Ausgrabungsstätte Abydos war schon vor dem Fund der Fabrik für die riesigen Friedhöfe und eindrucksvollen Tempel bekannt.