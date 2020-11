Supermarkt: Schoko-Enttäuschung! Weihnachtsmänner in diesem Jahr stark verändert

Was für eine Schoko-Enttäuschung zur Weihnachtszeit! Die Schoko-Weihnachtsmänner haben sich stark verändert. Das dürfte die Supermarkt-Kunden richtig nerven.

Auch wenn die Weihnachtszeit erst so richtig am Sonntag mit dem 1. Advent beginnt, werden schon vorher gerne Schoko-Männer „vernichtet“. Ob Lindt, Kit Kat, Smarties oder Milka. Alle schmecken doch auf ihre Art und Weise lecker. Doch wer am liebsten den Milka-Weihnachtsmann aus dem Supermarkt futtert, dürfte enttäuscht sein.

Supermarkt: Mogelpackung Milka

Denn die Schoko-Männer sind in diesem Jahr im Supermarkt ordentlich geschrumpft – dafür aber noch teurer geworden. Das hat die Verbraucherzentrale Hamburg herausgefunden. Bei einer Stichprobe in acht Supermärkten und Discountern stellten sie eine „deftig versteckte Preiserhöhung“ fest.

Die Änderung im Supermarkt betrifft Schoko-Weihnachtsmänner von Milka. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Statt 50 oder 100 Gramm wie 2019 gibt es nur noch 45 und 90 Gramm Schokolade beim Milka-Produkt. Die Verbraucherzentrale Hamburg findet: Die Masche ‚Weniger drin, Preis gleich‘ bei Saisonartikeln ist besonders dreist, weil Verbraucher überhaupt keine Vergleichsmöglichkeit haben.

Da Krasse: Das geminderte Volumen fällt Supermarkt-Kunden gar nicht auf. Denn Milka hat die Verpackung geändert. Die Schoko-Männer haben nun einen abstehenden Falz-Rand, sodass sie größer wirken.

Das ist Milka:

Milka ist eine deutsch-schweizerische Marke für Schokoladenprodukte

Milka gehört zum US-amerikanischen Nahrungsmittelkonzerns Mondelēz International.

Hergestellt wird die Schokolade unter anderem in Lörrach und Bulgarien

Milka gibt es seit 1825

1901 wurde Milka als Marke registriert

Milka ist ein Akronym der Wörter „Milch“ und „Kakao“

Diese Enttäuschung betrifft aber nicht alle Weihnachtsmänner von Milka gleichermaßen. Die Nuss-Variante wiegt 95 statt 100 Gramm. Die Sorte Knusper Crispy ist ebenfalls 95 Gramm schwer. Und die neuen Varianten Dark Milk und Kuhflecken bringen noch 100 Gramm auf die Waage.

Die kleinen Weihnachtsmänner hingegen sind nur noch in der 45-Gramm-Variante im Supermarkt und Discounter erhältlich.

Die Verbraucherzentrale Hamburg fand außerdem heraus, dass die Männer zwar geschrumpft wurden, der Preis sich aber nicht geändert hat. Ganze 11 Prozent müssen Kunden mehr zahlen.

Im Supermarkt werden Schoko-Fans noch mehr zur Kasse gebeten. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Supermarkt: Das sagt der Milka-Hersteller

„Andere Händler verkaufen die geschrumpften Weihnachtsmänner sogar noch zum höheren Preis. Bei Rewe etwa kostet der 45 Gramm schwere Milka Weihnachtsmann 1,19 Euro. Im letzten Jahr verlangte der Händler nur 0,99 Euro für 50 Gramm. Die versteckte Preiserhöhung beträgt demnach 36 Prozent, wenn man auch noch die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze in 2019 und 2020 berücksichtigt. Für die Verkaufspreise ist kartellrechtlich immer nur der Handel verantwortlich, nicht der Hersteller.“

Was Milka-Hersteller Mondelez darauf antwortet? Der zeigt sich wortkarg: „Dafür bieten wir ein ganzes Portfolio aus zahlreichen Geschmacksvarianten, Formen und Größen an. Den genauen Inhalt und das Gewicht unserer Produkte weisen wir immer deutlich auf den Verpackungen aus, damit sich Konsumenten bereits vor dem Kauf umfassend informieren und entscheiden können, ob das Produkt ihren Erwartungen entspricht. Die Gestaltung der Endverbraucherpreise liegt grundsätzlich beim Lebensmitteleinzelhandel bzw. beim Online-Händler – als Hersteller haben wir darauf keinen Einfluss.“

Weitere Ergebnisse über den Schoko-Weihnachtsmann-Vergleich findest du auf einer ausführlichen Themenseite bei der Verbraucherzentrale Hamburg. (ldi)