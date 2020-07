Von Prügel-Attacke bis Fallschirmabsturz: Das sind die dramatischsten Touristen-Unglücke

Eigentlich soll der Urlaub die schönste Zeit des Jahres werden

Doch für manche Touristen endet die Reise tödlich

Das sind die dramatischsten Zwischenfälle auf Reisen

Berlin. Urlaub ist bekanntlich die schönste Zeit im Jahr. Allerdings kann daraus auch schnell ein Alptraum werden. Anlässlich des Welttourismustages haben wir für euch die tragischsten Geschichten rund um Urlauber aus diesem Jahr zusammengetragen. Kleiner Spoiler: Es gibt auch Happy Ends.

• Tourist will Hände waschen – und stirbt

Für den 24-jährigen „Financial Times“-Journalist Paul McClean endete der Traumurlaub in Sri Lanka im September dieses Jahres tödlich. Er musste während einer Surfstunde nur kurz zur Toilette und wollte sich anschließend die Hände waschen. Dabei landete er allerdings in einer Lagune mit zahlreichen Krokodilen und wurde ins Wasser gezogen. Einen Tag nach seinem Verschwinden wurde seine Leiche im Schlamm nahe der Lagune gefunden. Der Körper wies mehrere Wunden am Bein auf. Vermutlich wurde er von Krokodilen getötet.

• Neuseeländer von Australier in Budapest totgeprügelt

Im Frühjahr 2016 ist ein Neuseeländer in einem Hostel in Budapest von einem offenbar betrunkenen Australier zunächst auf dem Flur, später auch auf dem Zimmer attackiert und so schwer verletzt worden, dass er zwei Tage später in seinem Hostelbett starb. Niemand der anderen Gäste hatte den Mann in eine Klinik gebracht. Mittlerweile wurde Anklage wegen Mordes gegen den australischen Touristen erhoben.

• Deutscher stirbt bei Fallschirmsprung

Ein 21-jähriger Tourist aus Rheinland-Pfalz ist in den USA im August 2017 bei einem Tandemsprung ums Leben gekommen. Offenbar hatte sich der Fallschirm nicht geöffnet, wie Zeugen berichten. Es war der erste Sprung des jungen Mannes.

• Touristen sterben bei Seebeben

Bei dem Seebeben vor der griechischen Ferieninsel Kos sind im Juli zwei Touristen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um Urlauber aus der Türkei und aus Schweden. Die beiden Opfer seien von einstürzenden Teilen einer Wand einer Bar getroffen worden, teilte der Gouverneur der Region Süd-Ägäis, Giorgos Chatzimarkos, damals mit.

• Wanderin stirbt durch Kuh-Attacke

Eine 70-Jährige ist im Juni in den Tiroler Bergen von einer Kuh oder auch mehreren Kühen angegriffen und tödlich verletzt worden. Die Frau war mit ihrer gleichaltrigen Begleiterin beim Überqueren einer Weide attackiert worden. Während die eine Wanderin unverletzt blieb, starb die andere noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen.

• Urlauber beim Parasailing gestorben

In Phuket ist ein Australier beim Parasailing abgestürzt und tödlich verunglückt. Das Dramatische: seine Frau sah alles mit an und filmte das Unglück auch noch. Gegen die Betreiber des Parasailing-Flugs wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

• Tourist von Strömung mitgerissen

Ein deutscher Tourist ist im Juli vor der dänischen Küste beim Baden ertrunken. Der 40-Jährige war vor Henne Strand in Jütland von der Strömung aufs Meer gezogen worden. Als er aus dem Wasser gezogen wurde, war er bereits regungslos. In einem Krankenhaus in Aarhus konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

• Pole stürzt in Wasserfall und stirbt

Im Februar dieses Jahres ist ein polnischer Tourist beim Klettern in einer beliebten Ausflugsregion im Süden Vietnams ums Leben gekommen. Der Mann stürzte zusammen mit seinem einheimischen Tourguide nahe der Stadt Da Lat im zentralen Bergland in einen Wasserfall. Der Unfall passierte der Polizei zufolge beim Abstieg über ein Seil am Hang-Cop-Wasserfall. Die Leichen wurden rund 600 Meter stromabwärts des Wasserfalls geborgen.

• Tod durch Ballon-Absturz

Beim Absturz eines Heißluftballons in der Türkei kam ebenfalls im Februar ein dänischer Tourist ums Leben. Der Däne sei aus dem Korb geschleudert worden, als der Ballon auf den Boden traf.

Manchmal enden Geschichten, die fast hoffnungslos erscheinen, aber doch mit einem Happy End:

• Junge Frau nach über 48 Stunden in der Wildnis entdeckt

Eine in der neuseeländischen Wildnis vermisste Deutsche ist nach zwei Tagen und Nächten unversehrt wieder aufgefunden worden. Die 19-Jährige hatte sich zuvor bei einer Wanderung am Mount Taranaki, einem mehr als 2500 Meter hohen Vulkankegel, verlaufen.

Ein Wildhüter entdeckte die junge Frau zufällig, als er sich zum Enten zählen in dem Gebiet aufhielt. Sie befand sich etwa eineinhalb Kilometer vom eigentlichen Wanderweg entfernt. Ein Polizeisprecher sagte: „Sie ist müde und ein bisschen dehydriert, aber sonst guter Dinge.“ Die junge Frau hatte bei ihrer Wanderung lediglich eine Packung Süßigkeiten und eine Flasche Wasser dabei.

• Urlauber verhindert Absturz eines Busses

Auf einer Bergstraße bei Innsbruck hat ein Reisebus-Tourist neben dem ohnmächtig gewordenen Fahrer eine Vollbremsung eingelegt und damit den Absturz des Busses verhindert. Der 65 Jahre alte Franzose brachte den Bus mit 21 Reisegästen zum Stehen, als schon eines der Vorderräder über dem 100 Meter tiefen Abgrund hing.