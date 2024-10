2-Euro-Münze sorgt für Furore – ihr Geldwert ist utopisch

„Er warf 2 Euro in den leeren Becher rein“, sangen schon die Kastelruther Spatzen in ihrem alten Weihnachtslied. Und wer das übrig gebliebene Kleingeld nicht verschenkt, sammelt es – aus gutem Grund. Schließlich kann man die Münzen nicht nur für den Einkaufswagen, sondern auch für allerlei Alben verwenden.

Wovon die Rede ist? Von einem etwas seltenen Hobby – so sammeln einige Menschen Münzen – nicht nur der Optik wegen, sondern auch, weil gerade die seltenen Geldstücke super viel wert sind. Und wer nun eine ganz bestimmte Münze im Portemonnaie hat, der sollte sie definitiv nicht hergeben – sie kann immense Summen auf das Konto spülen.

2-Euro-Münze: Kleingeld wird zum Sammlerstück

Nicht nur Sammler sollten jetzt aufhorchen, sondern alle, die ein gut gefülltes Münzfach haben, denn es gibt ein heiß begehrtes neues Geldstück. Pünktlich zum 176. Jahrestag der Paulskirchenverfassung – in diesem Sinne noch einmal alles Gute – wurde eine neue 2-Euro-Münze entworfen.

Insgesamt wurden 30 Millionen Exemplare hergestellt – klingt nach einer großen Menge? Ganz im Gegenteil. Die Stückzahl macht die Münze zu einer echten Rarität, deren Wert in Zukunft noch deutlich steigen dürfte. Was sich jetzt schon sagen lässt? Schon jetzt werden bei eBay einzelne Stücke für vierstellige Beträge gehandelt. So liegt der Höchstpreis (Stand 17. Oktober 2024) bei sage und schreibe 10.000,00 €!

Klingt nach viel Geld? Stimmt – aber wer eine Fehlprägung findet, sollte sich doppelt und dreifach freuen. Besonders eine solche ist nämlich extrem selten und wird dementsprechend hoch gehandelt.

„Paulskirchenverfassung 1989“: Das und mehr ist auf der Münze zu erkennen

Doch nun mal zum Wichtigsten – wie sieht diese besondere 2-Euro-Münze denn überhaupt aus? Die Rückseite der Münze zeigt die Paulskirche mit der Inschrift „Paulskirchenverfassung 1849“. Darunter steht das Ausgabejahr 2024 und außen sind die zwölf Europasterne eingraviert. Zuletzt hat sich der Entwerfer selbst auf der Münze verewigt: Die Initialen des Berliner Medialleurs Bodo Broschat sind so deutlich zu erkennen.

Also aufgepasst, was man so im Portemonnaie hat, wer weiß – vielleicht findet sich unter dem vermeintlichen Kleingeld ein echter Schatz.