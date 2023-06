Tragisches Bergunglück an der Zugspitze! Ein Mann stürzt 400 Meter in die Tiefe und stirbt. Das schreckliche Unglück ereignete sich in Garmisch-Partenkirchen an Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze.

Ein Bergsteiger verlor sein Leben, als er auf dem Höllental-Klettersteig unterwegs war. Berichten zufolge wurde der Mann von einem kleinen Schneerutsch erfasst und mitgerissen. Sein Absturz führte ihn rund 400 Meter in die Tiefe, bis er schließlich tödlich verletzt auf einem Gletscher zum Liegen kam. Weitere Bergsteiger mussten mit Hubschraubern gerettet werden.

Zugspitze: Bergsteiger stürzt 400 Meter tief

Laut Augenzeugen war der Mann am Freitag (9. Juni) an der Zugspitze kurz unterhalb des Gipfels unterwegs. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag dann mitteilte, erfasste ein kleiner Schneerutsch den Mann und riss ihn mit ihn die Tiefe.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Zunächst konnte die Polizei keine genaueren Informationen über seine Identität bekanntgeben.

Zugspitze: Polizei warnt vor Schneerutsche

Das tragische Ereignis wurde von elf weiteren Bergsteigern in der Nähe beobachtet. Die Rettungskräfte mussten Hubschrauber einsetzen, um die Bergsteiger zu evakuieren, da sie unter Schock standen und weitere Abgänge am Klettersteig befürchtet wurden. Ein Klettersteig ist ein spezieller Kletterweg, der künstlich an steilen Felswänden angelegt wird.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie zur Identität des Verstorbenen sind derzeit noch im Gange. Bislang gibt es keine Anzeichen für Fremdverschulden.

Mehr News:

Aufgrund der winterlichen Bedingungen in den Gipfelregionen sind derartige Schneerutsche leider keine Seltenheit. Die Polizei warnt vor weiteren möglichen Abgängen in den kommenden Tagen und Wochen. (mit dpa)