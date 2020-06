Zoo gibt Löwen DAS zu spielen: Und macht damit kräftig Kasse

Die Löwen in einem Zoo in Japan haben besonderes Spielzeug. (Symbolbild)

Ein Zoo in Japan hat sich eine kreative Geschäftsidee einfallen lassen, um die Kassen in der Corona-Krise voll zu bekommen und so die Tiere weiter füttern und pflegen zu können.

Denn auch Tiergärten und Zoos haben enorm unter den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus gelitten, die meisten leben fast nur von den Gästen. Der Zoo in Hokkaido in Japan ist allerdings sehr kreativ geworden.

Zoo gibt Löwen etwas zum Spielen und verdient dadurch viel Geld

Denn die Betreiber des Zoos haben ihren Löwen etwas zum Spielen gegeben und gleichzeitig damit richtig viel Geld verdient.

Löwen-Babys haben auch immer Spaß an neuen Spielmöglichkeiten. (Symbolbild) Foto: imago/ITAR-TASS

Die Tiere haben Jeans bekommen und durften mit ihnen spielen. Dass sie dabei zerstört werden, ist geplant. Denn die Jeans erhalten so den Used oder auch Destroyed Look, der nach wie vor bei vielen Menschen auch in Japan äußerst angesagt ist.

Zoos in Japan während Corona

japanische Zoos hatten kreative Idee

sie brachten die Tiere via Livestream zu den Menschen

der berühmte Zoo aus Tokio zeigte seine Tiere in Videos und Bildern ständig bei Twitter

eine Besonderheit waren Gartenaale

ihnen sollte zugewunken werden via Facetime, damit die Tiere Menschen nicht vergessen

Zoo verdient pro verkaufter Jeans über 500 Euro

Und zwar so angesagt, dass der Zoo die Jeans pro Stück für rund 573 Euro verkaufen konnte. Insgesamt haben die Japaner damit knapp 250.000 Euro über eine Crowdfunding-Kampagne eingenommen.

Genug Geld, um die Tiere zu füttern und auch weiterhin die Mitarbeiter zu bezahlen.

Die Spendenaktion läuft immer noch, die Jeans werden auch weiterhin „hergestellt“. (fb)