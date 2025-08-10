Zoo muss drei Tiger-Babys einschläfern lassen – „Ohne ersichtlichen Grund“

Schreckliche Nachrichten aus dem Zoo Leipzig! Der Tierpark musste drei Tiger-Babys einschläfern lassen.

Freude und Enttäuschung lagen beim Zoo Leipzig in der letzten Zeit eng beieinander: Erst die Geburt des Tiger-Nachwuchses, kurze Zeit später die traurige Gewissheit: Die Tiger-Babys können nicht weiterleben!

Zoo Leipzig gibt es selbst bekannt

Amurtigerin Yushka war am Mittwochabend (6. August) erstmals Mutter geworden und hatte drei Jungtiere zur Welt gebracht. Nachdem sich der in der Jungtieraufzucht noch unerfahrene Tiger in den ersten Stunden gut um den Nachwuchs kümmerte, wendete sich Yushka von ihren Babys plötzlich ab. Seit Donnerstagnachmittag habe sich die Tigerin zunehmend weniger um ihren ersten Wurf gekümmert, wie es in einer Pressemitteilung des Zoos heißt.

„Es ist bekannt, dass die Erstaufzucht immer besondere Herausforderungen birgt. Yushka hat die Geburt und den Start gut gemeistert, vieles intuitiv richtig gemacht und viel gelernt. Dass sie die Aufzucht ohne ersichtlichen Grund dann abgebrochen hat, ist aus Sicht von uns Menschen emotional traurig, gehört aber im Tierreich bei unerfahrenen Müttern zum Verhaltensrepertoire dazu“, erklärt Zoodirektor Prof. Jörg Junhold.

+++Mallorca-Urlauber werden bei Ausgaben am Ballermann deutlich – „Bodenlos teuer“+++

Tigerart ist vom Aussterben bedroht

Er ergänzt: „Wir haben Yushka die Zeit gegeben, möglichst viel Erfahrung zu sammeln, mussten den Nachwuchs dann aber einschläfern.“ Knapp zwei Tage hatte die Tigerin ihren Nachwuchs da schon nicht mehr versorgt. Die Babys seien deswegen ausgekühlt und zunehmend geschwächt gewesen. „An diesem Punkt, wenn die Jungtiere kein aktives Verhalten mehr zeigen und damit beim Muttertier kein Stimulus zur Versorgung oder Milchbildung mehr ausgelöst wird, müssen wir der schweren Verantwortung gerecht werden, und den Jungtieren das Leiden durch Verhungern ersparen“, erklärt Tierarzt Dr. Andreas Bernhard das Vorgehen.

Amurtiger sind die größten Raubkatzen der Welt und vom Aussterben bedroht. In Leipzig wird bereits seit den 70er Jahren das Internationale Tigerzuchtbuch geführt. Es erfasst die Bestände in menschlicher Obhut.

Deswegen kam eine Handaufzucht nicht in Frage

„Natürlich sind wir enttäuscht und traurig, dass es dieses Mal nicht geklappt hat. Aber wir waren uns der Risiken bei der Erstaufzucht bewusst und sind optimistisch, dass Yushka von diesen ersten Erfahrungen beim nächsten Mal profitieren wird. Sie wird perspektivisch ihren Beitrag zum Fortbestand der Art mit einer natürlichen Aufzucht leisten können“, blickt Prof. Junhold voraus.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Eine Handaufzucht kam aus diesen Gründen nicht in Frage, wie Prof. Junhold weiter erläutert. „Die Aufzucht von Nachwuchs durch die Katzenmutter sowie das Lernen vom Muttertier durch den Nachwuchs sind für das natürlich Verhalten ohne Fehlprägungen essentiell. Diesem wissenschaftlichen Anspruch zur artgemäßen Wildtierhaltung sind wir als Zoo Leipzig ebenso wie unsere Fachkollegen verpflichtet.“