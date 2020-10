Zoo Kopenhagen tötet drei Wölfe und einen Bären – weil sie mehr Platz brauchen

Ein Zoo soll Lebensraum für Tiere bieten und ein Angebot für Besucher sein, die Welt der Lebewesen kennenzulernen. Doch aufgrund der nicht immer artgerechten Haltung von Tieren geraten Zoos hin und wieder negativ in die Schlagzeilen.

So nun auch dieser Zoo in Dänemark – und das leider nicht zum ersten Mal.

+++ Zoo in Holland: Schwule Pinguine besuchen lesbisches Paar – und klauen ihnen DAS +++

Zoo: Aus Platzmangel werden drei Wölfe und ein Bär getötet

Denn der Kopenhagener Zoo beschloss kurzerhand drei Wölfe und einen Braunbären aufgrund von Platzmangel zu töten, wie Focus online mit Bezug auf eine Pressemitteilung des Zoos berichtet. Der Grund dafür sei eine geplante Erweiterung des Elefantengeheges. Aufgrund von Umbau-Arbeiten sei kein Platz mehr für die überschüssigen Tiere gewesen, sodass dem Zoo nichts anderes übrig geblieben sei, als diese töten zu lassen. Und auch die Eisbären bräuchten mehr Platz, weswegen der Braunbär weg musste.

--------------------------------------------------

Das könnte dich auch interessieren:

+++ Zoo München: Besucher können jetzt diese Neuankömmlinge bestaunen +++

+++ Panda-Baby in Washington gedeiht prächtig +++

+++ Zoo Duisburg: Traurige Nachricht! Tierpark verliert seine Hauptattraktion – nach 54 Jahren muss ER gehen +++

--------------------------------------------------

Zoo: Kopenhagener Tiergarten hatte zuvor bereits eine Giraffe zerstückelt

Bereits sechs Jahre zuvor kam der Kopenhagener Zoo negativ in die Schlagzeilen, weil er eine Giraffe zerlegt und vor den Augen der Besucher an Löwen verfüttert hatte. Von anderen Zoos erhielt der in Kopenhagen allerdings Zustimmung in Bezug auf die Tötung, da dies wichtig gewesen sei, „um die Gesundheit der Giraffenpopulation in Europas Zoos zu erhalten“, wie Focus online berichtet. Leider wurden diese vier Löwen später aufgrund von Platzmangel getötet, wie Focus online erwähnt.

Zoo: Sensation! Diese Meerestiere hast du SO noch nie gesehen

Was wäre ein Zoo ohne die bunte Unterwasserwelt? Da die Meeresbewohner eine ganz besondere Begeisterung bei den Besuchern auszulösen scheint, hat sich ein Unternehmen aus Neuseeland nun etwas ganz Neues einfallen lassen. Was genau sich hinter dieser Idee versteckt, erfährst du hier. (ali)