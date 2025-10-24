Besucher blicken in Zoo-Gehege – und entdecken tote Giraffe

Am Donnerstagnachmittag (24. Oktober) schlenderten Besucher durch den Tierpark Hellabrunn in München. Als sie in das Giraffen-Gehege blickten, fanden sie die Giraffe Bahati vor, die regungslos auf dem Boden lag.

Besucher berichten, dass sie das Tier auf der Seite liegend im Außengehege vorgefunden haben. Als sie den Zoo-Mitarbeiter diese Beobachtung mitteilten, eilten sie sofort zur Bahati. Erschrocken mussten die Pfleger den Tod des 14-jährigen Weibchens feststellen.

Vorfall ist ein „Schock für alle Beteiligten“

Bestürzt berichtet der Tierparkdirektor, Rasem Baba: „Wenn ein Tier so unerwartet stirbt, ist das natürlich zunächst ein Schock für alle Beteiligten – insbesondere für das Team der Tierpflege und die Tierärzte.“ Bahati wurde im Zoo Frankfurt geboren, aber lebt seit 2013 im Zoo München – ihr Verlust ist ein schwerer Schlag für den ganzen Zoo.

Doch im Zoo stellt man sich auch die Frage, was zu Bahatis plötzlichem Tod geführt hat. Die Giraffe zeigte vor ihrem plötzlichen Tod keinerlei gesundheitliche Auffälligkeiten und wirkte auf die Mitarbeiter fit und munter.

Zoo-Tierärztin teilt erste Untersuchung-Ergebnisse

Auch im Gehege gab es keinen Hinweis darauf, dass Bahati durch einen Unfall gestorben ist. Besucher, die den Vorfall beobachtet haben, erinnern sich auch an nichts, was auf einen Unfall hindeuten würde. Um den Grund für Bahatis Tod aufzuklären, wurde sie „umgehend in die Pathologie gebracht“, wie Baba ergänzt.

Die leitende Zoo-Tierärztin, Dr. Christine Gohl, konnte bereits Untersuchungen durchführen. Sie erklärt: „Erste Untersuchungsergebnisse weisen auf ein Trauma im vorderen Halsbereich ohne Fremdeinwirkung hin, das sehr schnell zum Tod geführt haben könnte. Um jedoch Genaueres sagen zu können, müssen wir noch die weiterführenden Untersuchungen abwarten.“

Neben Bahati gibt es noch drei weitere Giraffen im Tierpark Hellabrunn. Zwei zehnjährige Giraffen, namens Baridi und Makena, und eine neunjährige namens Zawadi. Mit ihren 14 Jahren war Bahati die älteste Giraffe im Tierpark. In der Natur erreichen Giraffen durchschnittlich ein Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Im Zoo können sie jedoch oft bis zu 25 Jahre alt werden.