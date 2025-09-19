Zoo will Haustiere von Besuchern verfüttern – eine Frau gibt ihres freiwillig her!

Diese Bitte sorgte auch in Deutschland für großes Entsetzen! Ein Zoo in Dänemark startete kürzlich einen ungewöhnlichen Aufruf: sie suchten nach Haustieren. Doch nicht etwa, um sie als neue Zoo-Tiere in ihren Gehegen aufzunehmen.

Stattdessen sollen Hasen, Vögel, Meerschweinchen und Co. an die Raubtiere verfüttert werden – kein Scherz! Viele deutsche Tierfreunde zeigten sich nach der Bitte entsetzt, sprachen sogar von einer „kranken Idee“ (wir berichteten). Eine Frau hat sich jetzt aber tatsächlich bei dem dänischen Zoo gemeldet – und will hier ihr Pony verfüttern lassen.

Frau will Tier in Zoo verfüttern lassen

Wie zunächst „RTL“ berichtete, soll sich eine Dänin jetzt zu dem heftigen Schritt entschieden haben. „Wir haben Chicago 2017 für Angelina (ihre Tochter, Anm. d. Red.) gekauft“, erklärt die Dänin im Interview mit dem Fernsehsender. „Zu diesem Zeitpunkt war Chicago bereits ein alter Herr von 19 Jahren.“

Mit den Jahren habe das Pony dann eine unheilbare Krankheit – ein Sommerekzem – entwickelt. Die heißen Sommertage konnte Chicago kaum ohne Decken und Masken überstehen. Nicht nur für das Tier eine schmerzvolle Tortur, der das Mutter-Tochter-Duo aus Dänemark ein Ende setzen wollte.

„Würden es wieder tun“

Bevor das Pony an die Zoo-Tiere verfüttert wurde, wurde es eingeschläfert. Die Besitzerin durfte bei diesem emotionalen, letzten Moment dabei sein und beschrieb ihn gegenüber „RTL“ als „sehr friedlich“. Ihre Tochter wollte bei den letzten Minuten allerdings nicht dabei sein.

Wann Chicago an die Tiere im Zoo verfüttert wird, ist nicht bekannt. . „Wir beide würden es wieder tun, wenn wir die Möglichkeit hätten”, spricht sich die Dänin allerdings ganz klar für die hierzulande ungewöhnliche Methode aus. In Zoos in Dänemark sei das allerdings gängige Praxis.