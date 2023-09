Zoo in Bayern: Tier ausgebrochen! Wer es sieht, soll auf Abstand bleiben

Große Aufregung im Zoo Hof in Oberfranken (Bayern)! Ein Tier ist aus seinem Gehege ausgebüxt!

Seit Samstag (16. September) fehlt von Känguru Willi aus dem Zoo jede Spur. Auch drei Tage später konnte der Hüpfer noch nicht eingefangen werden. Wer ihn in der Region rund um Hof (Bayern) sieht, soll aber lieber auf Abstand bleiben.

Zoo in Bayern: Tier ausgebrochen

Als die Pfleger am Samstagmorgen das Gehege von Willi betraten, war das Känguru verschwunden. Wie der junge Bock ausbüxen und das Zoo-Gelände verlassen konnte, ist für die Verantwortlichen ein Rätsel. „Samstagnacht konnte das Tier mehrmals mithilfe der Polizei gesichtet werden, hat sich aber allen Versuchen des Festsetzens entzogen“, teilte der Zoo auf Instagram mit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zwar befinde sich Willi laut dem Zoo „momentan nicht in der Gefahr des Verhungerns“, da er sich von Gras und Blättern ernährt – aber „die Beutegreifer in der Natur könnten ihm gefährlich werden.“

„Verfolgen und hetzen Sie es nicht“

Willi ist etwa 70 Zentimeter hoch und graubraun gefärbt. Besonders wichtig: Das Känguru hört nicht auf den Namen Willi – laut rufen bringt also überhaupt nichts. Überhaupt soll die Öffentlichkeit sich aus der Suche heraushalten: „Bitte unterlassen Sie Suchen auf eigene Faust, dies würde das Tier nur noch weiter unnötig stressen.“ Der Zoo hat bereits alle Ordnungsämter informiert.

Mehr News:

Stattdessen soll man sich vorsichtig verhalten und auf Abstand bleiben, wenn man Willi in der oberfränkischen Pampa über den Weg läuft: „Sollten Sie das Tier sichten, bitte beobachten Sie es nur aus der Ferne, verfolgen und hetzen Sie es nicht. Von dem Tier geht keine Gefahr aus. Können Sie das Tier über längere Zeit am gleichen Standort beobachten, machen Sie bitte Meldung bei der Polizei in Hof, dort sind alle entsprechenden Nummern hinterlegt.“