Kurz vor der Zeitumstellung kommt Wut auf – „Abschaffen den Mist!“

Jahr für Jahr gibt es im März und im Oktober dieselben Diskussionen. Wenn die Uhren von Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt werden – oder umgekehrt – hat jeder eine Meinung dazu. Die einen freuen sich über eine Stunde mehr Schlaf (beim Wechsel auf Winterzeit), andere klagen über einen sabotierten Schlafrhythmus oder dass es im Sommer früher hell bzw. im Winter früher dunkel wird.

Am Wochenende vom 25. auf den 26. Oktober 2025 werden die Uhren von Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt. Um 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag dreht man die Uhrzeit auf 2 Uhr zurück. Eine alljährliche Tradition – die aber auch unsere Leser ganz offensichtlich nicht kalt lässt.

Zeitumstellung sorgt für Frust: „Nur nervig“

Unsere Redaktion hat bei unseren Lesern auf Facebook nach ihrer Meinung zur anstehenden Zeitumstellung hin zur Winterzeit gefragt. Die Reaktionen fielen deutlich emotional aus.

Ein Auszug:

„Abschaffen den Mist!“

„Die Sommerzeit nervt nur und gehört abgeschafft.“

„Ich finde es gut so, wie es ist!“

„Nur nervig und bringen tut es auch nichts.“

„Weg damit! Wir stellen im Oktober endlich auf Normalzeit um und so sollte es dann bleiben.“

„Ich finde die Zeitumstellung super. Aber wenn es irgendwann abgeschafft werden sollte, habe ich auch nichts dagegen. Aber bitte dann die Winterzeit, wenn überhaupt.“

„Abschaffen, bringt eh nix. Hab nur zweimal im Jahr Probleme, meine innere Uhr wieder umzustellen.“

„Darf gerne so bleiben. Ich mag die langen Sommerabende.“

„Der Mist muss aufhören. Das ist der größte Blödsinn, den es gibt.“

„Ich mag den Wechsel, hoffe, es bleibt immer so.“

Diskussionen über eine potentielle Abschaffung der Zeitumstellung gibt es seit Jahren. Doch für eine weitreichende Entscheidung fehlte es bisher an Einigkeit bei den Abstimmungen. Einige Länder preschten in den vergangenen 15 Jahren bereits vor: In Armenien, Russland, Belarus sowie in der Ukraine und der Türkei gibt es mittlerweile keine Zeitumstellung mehr. Und Island hat sie gar nicht erst eingeführt – hier wurde die Uhr seit 1968 nicht umgestellt.

Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin befürwortet aus gesundheitlichen Gründen eine Beibehaltung der Winterzeit beziehungsweise „Normalzeit“. Die innere Uhr und der Wach-Schlaf-Rhythmus des Menschen richtet sich maßgeblich am Sonnenlicht aus. Dafür biete die Winterzeit laut dem „BR“ die besten Voraussetzungen.