Nächste Zeitumstellung steht an – jetzt stellen sich alle DIESE Frage

Wie jedes Jahr stehen viele Menschen vor der Frage: Wann ist es Zeit für die Umstellung der Uhr? In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober 2025 ist es so weit: Die Zeitumstellung bringt uns von der Sommer- in die Winterzeit.

Rückt die Zeitumstellung im Herbst wieder näher, stehen die Deutschen auch vor einer wichtigen Frage: Dreht man den Zeiger nun vor oder zurück? Die Antwort: Um 3.00 Uhr morgens wird der Zeiger eine Stunde zurückgedreht.

Zeitumstellung: Merken Sie sich den Trick

Die Umstellung auf Winterzeit bedeutet also: Eine Stunde mehr Schlaf! Bei der Frage, ob die Uhr nun vor oder zurückgestellt wird, hilft eine einfache Eselsbrücke hilft dabei: „Im Sommer stellt man die Gartenmöbel vor die Tür – und im Winter wieder zurück in den Keller oder Schuppen.“

Die Regel ist simpel: Die Winterzeit beginnt immer am letzten Sonntag im Oktober, die Sommerzeit startet am letzten Sonntag im März. Das hilft, die jährliche Zeitumstellung im Kopf zu behalten.

++ Nach Jahren mit Zeitumstellung kommt es ans Licht ++

Nicht jeder steckt die Zeitumstellung locker weg. Für viele Menschen braucht der Körper einige Tage, um sich an die neue Zeit zu gewöhnen. Ob man die Zeitumstellung mag oder nicht, sie bleibt ein fester Termin im Kalender. Die meisten Menschen schätzen zwar die zusätzliche Stunde im Herbst, dafür beschweren sie sich über das frühe Dunkelwerden im Winter.

Es wird weiterhin viel diskutiert

Die Zeitumstellung sorgt immer wieder für Diskussionen, doch bisher wird es bei Sommer- und Winterzeit bleiben. Das Datum ist festgelegt: Die Winterzeit beginnt am letzten Oktober-Sonntag, die Sommerzeit am letzten März-Sonntag – so oder so müssen wir uns darauf einstellen.

Weitere News:

Ob Sie die Zeit nutzen, um etwas Schönes zu unternehmen oder einfach länger schlafen, bleibt Ihnen überlassen. Aber eines ist sicher: Die Zeitumstellung wird uns noch lange begleiten. Wenn Sie diesen Artikel hilfreich finden, lassen Sie uns ein Feedback da – und genießen Sie Ihre zusätzliche Stunde!