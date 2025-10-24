Folgenschwerer Fehler bei Zeitumstellung – pass am Wochenende genau auf!

Am Wochenende ist es wieder so weit: In der Nacht von Samstag (25. Oktober) auf Sonntag (26. Oktober) findet erneut die Zeitumstellung statt. In vielen Haushalten muss die Uhr heutzutage nicht mehr manuell umgestellt werden – elektronische Uhren stellen sich nämlich automatisch um. Jedoch sollte man dies genau überprüfen, denn schon ein einziger Fehler kann dazu führen, dass alle Uhren die falsche Uhrzeit anzeigen.

Ob Computer, Handy oder Fernseher – die meisten Systeme wie Android, iOS, macOS oder Linux verwenden dieselbe Datenbank. Passiert in dieser ein Fehler, zeigt auch jede Uhr, die mit der Datenbank verbunden ist, die falsche Zeit an.

Bei dieser Datenbank handelt es sich um die Internet Assigned Numbers Authority (IANA), wie „Chip.de“ berichtet. Ein Bestandteil der Datenbank ist die sogenannte Time Zone Database (Zeitzonendatenbank, tz database). Diese sorgt dafür, dass die Uhrzeit bei allen elektronischen Uhren automatisch angepasst wird.

Microsoft dagegen ist eines der wenigen Unternehmen, das eine eigene Zeitzonendatenbank verwendet – aber auch diese orientiert sich an der Datenbank von IANA. Das bedeutet, dass ein Fehler in der IANA-Datenbank dazu führen könnte, dass in etlichen Haushalten ebenfalls die falsche Uhrzeit auf den Geräten angezeigt wird.

So passiert der Fehler

Doch wie funktioniert die automatische Zeitumstellung eigentlich? In der Zeitzonendatenbank sind sämtliche Zeitzonen mit allen Zeitumstellungen hinterlegt und maschinenlesbar gespeichert. Die meisten Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, fragen bei IANA die richtige Zeit für den Standort ab, in der sie genutzt werden. Mithilfe dieser Informationen stellen sie dann automatisch die richtige Uhrzeit ein.

In der Datenbank wird jedes nationale oder regionale Gebiet als eigene Zeitzone geführt, die seit 1970 dieselbe Zeit verwendet, wie „Chip.de“ berichtet. Aber die automatische Zeitumstellung funktioniert auch nur durch die Arbeit von Freiwilligen. In einem Forum, das von IANA betrieben wird, pflegen sie die Datenbank und koordinieren die Zeitumstellung.

Die Datenbank erhält im Schnitt etwa 20 Updates pro Jahr – und diese sind auch wichtig, um Fehler zu vermeiden. Würden sich in der Datenbank doch einmal Fehler einschleichen, könnte dies dazu führen, dass alle elektronischen Uhren einer Zeitzone plötzlich eine falsche Uhrzeit anzeigen – was natürlich für großes Chaos sorgen würde.