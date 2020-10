Zeitumstellung: Das macht die Umstellung mit deiner inneren Uhr

Am Sonntag ist es wieder soweit: Die Zeitumstellung steht an. Zum zweiten Mal in diesem Jahr 2020. Die Frage aller Fragen: Wird die Uhr vor oder zurückgestellt? Was sich aber auch viele fragen: Wann hört der Spuk endlich auf?

Zwei Mal pro Jahr müssen wir uns mit der Zeitumstellung quälen. Am Sonntag, dem 25. Oktober, geht es wieder los. Die Winterzeit beginnt. Für alle, die sich fragen, in welche Richtung sie drehen müssen: zurück! Denn in der Nacht wird die Uhr von 3 auf 2 Uhr gestellt. Wir bekommen eine Stunde „geschenkt“.

Zeitumstellung 2020: Wann wird es abgeschafft?

Das gilt bis zum 28.März 2021, dann wird uns wieder eine Stunde genommen. Im nächsten Jahr sollte die Zeitumstellung eigentlich abgeschafft werden, so zumindest beschloss es das Europäische Parlament 2019.

Bei der Zeitumstellung 2020 wird am Sonntag die Uhr eine Stunde zurückgestellt. (Symbolbild) Foto: imago images / Christian Ohde

Doch dazu kommt es höchstwahrscheinlich nicht. Denn es gibt keine ausreichende Mehrheit unter den 27 EU-Mitgliedstaaten, welche Zeit künftig gelten soll.

Was man definitiv vermeiden will: Ein Flickenteppich verschiedener Zeitzonen unter Nachbarstaaten. Es fehle derzeit eine europaweite Folgenabschätzung, hieß es dazu zuletzt von der Bundesregierung.

Zeitumstellung 2020: Kinder leiden darunter

Doch wann wurde die Zeitumstellung eigentlich eingeführt? Vor 40 Jahren! 1980 startete man damit, um die Helligkeit des Tages am besten auszunutzen und Strom zu sparen.

Würde man dauerhaft auf die Sommerzeit bestehen, dann würde es im Westen im Winter sehr spät hell werden.

Und was macht die Zeitumstellung mit unserem Körper? Laut einer Umfrage der Kaufmännischen Krankenkasse leiden vor allem Familien darunter, wenn am Wochenende die Uhren wieder umgestellt werden.

Denn kleine Kinder müssen sich an neue Schlafenszeiten gewöhnen. Mehr als die Hälfte der Befragten gaben an, dass der Nachwuchs Probleme bei Einschlafen habe. Die Kinder sind wegen der Zeitumstellung gereizter und müder als sonst. (ldi/dpa)