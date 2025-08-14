ZDF entlarvt Payback, Lidl Plus & Co.: Bonusprogramme nutzen Kunden schamlos aus

Fast alle Verbraucher nutzen sie beim Einkauf: Bonusprogramme wie Payback, Lidl Plus & Co. Doch wer profitiert eigentlich von solchen Programmen? Diese ZDF-Doku enthüllt, dass es nicht die Kunden sind, sondern stattdessen die Firmen dahinter.

Das größte Bonusprogramm in Deutschland ist Payback mit insgesamt 34 Millionen Nutzern. Kunden können beim Einkaufen Punkte sammeln und gegen Prämien oder Gutscheine eintauschen.

Doch im Austausch zur Nutzung von Bonusprogrammen wie Payback, Lidl Plus & Co., werden die persönlichen Daten der Kunden gesammelt – und diese sind richtig wertvoll, wie in der ZDF-Doku erklärt wird. Insbesondere im Einzelhandel profitieren Supermärkte wie Rewe, Lidl, Aldi und Co. immens von Daten über das Einkaufsverhalten.

+++ Kommt TikTok-Trend-Produkt bald zu Aldi, Rewe und Co.? Experte warnt schon jetzt

+++

Durch die Daten, die durch Bonusprogramme wie Payback, Lidl Plus & Co. gesammelt werden, können Einzelhändler nämlich herausfinden, welche Produkte sich gut verkaufen. Entsprechend wird von Rewe, Lidl, Aldi und Co. dann auch das Angebot angepasst, um die Konkurrenz zu übertrumpfen.

+++ Mitten im Sommer! Norma-Kunden fallen bei diesem Anblick aus allen Wolken

+++

Kunden nutzen die Bonusprogramme, um beim Einkaufen zu sparen. Doch in der Dokumentation vom ZDF wird enthüllt, dass die Kunden tatsächlich im Schnitt nur 1,2 Prozent sparen, wenn sie Bonusprogramme wie Payback, Lidl Plus und Co. nutzen. Markus Münter, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Saar, erklärt: „Man muss sich eben klar machen, diese Rabattprogramme werden nur angeboten, weil die Unternehmen davon profitieren.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

ZDF-Reporterin konfrontiert Payback

Wer mehr über das Geschäft hinter den Bonusprogrammen wie Payback, Lidl Plus und Co. herausfinden will, erfährt dies in der neuesten Folge von „DEALS“, einer Doku-Reihe von ZDF WISO. Die ZDF-Reporterin Kaja Adchayan untersucht Payback und zeigt, wie das Geschäftsmodell dahinter funktioniert und wer wirklich profitiert.

Mehr Themen:

In dem Beitrag macht Adchayan einen Selbsttest, interviewt Experten mit unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema und konfrontiert schlussendlich Payback mit ihren Ergebnissen. Wer die ZDF-Doku sehen möchte, kann diese ab sofort in der Mediathek abrufen.