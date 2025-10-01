ZDF-Doku entlarvt Discounter: So sparst du bei Lidl bares Geld

Kennst du das? Du gehst nur schnell „ein paar Sachen“ einkaufen – und an der Kasse ist der Betrag doppelt so hoch wie geplant?

Nun enthüllt eine Doku von ZDF, wie man bei Lidl Geld sparen kann. Kennst du diese Trickst schon?

Doku enthüllt: Lidl steuert Kunden

Angebote, Rabatte, große Schilder – beim Discounter sieht vieles nach Sparen aus. Doch die ZDF-Doku „Lidl: Die Insider“ zeigt: Viele dieser „Schnäppchen“ sind gezielte Verkaufsstrategien, die uns oft mehr kosten, als wir denken.

Vier ehemalige Lidl-Mitarbeiter berichten, wie im Markt systematisch gesteuert wird, was wir kaufen – und wie viel wir dafür ausgeben. Schon der Einkaufswagen ist so gebaut, dass er größer wirkt und zu mehr Käufen verleitet. Auch die Platzierung der Produkte folgt klaren Regeln: teurere Artikel auf Augenhöhe, günstigere oft versteckt.

Tipps & Tricks: So kannst DU sparen

Doch was heißt das nun für dich? Und vor allem: Wie kann man sparen? Nun, das geht ganz einfach. Zum Beispiel lohnt es sich, vermeintliche Angebote kritisch zu hinterfragen: Nicht alles, was als „billiger“ angepriesen wird, ist tatsächlich günstiger. Auch lohnt sich ein genauer Blick ins Regal – denn oft stehen die preiswertesten Produkte ganz unten, während die teureren Markenartikel auf Augenhöhe platziert sind.

Ein weiterer Spartipp: Mit einem Einkaufszettel einkaufen – und konsequent dabei bleiben. Das hilft nicht nur, Impulskäufe zu vermeiden, sondern sorgt auch dafür, dass du nur das kaufst, was du wirklich brauchst. Und wenn möglich: Greif zum kleineren Einkaufswagen. Der wirkt schneller voll – und das kann helfen, nicht mehr zu kaufen, als geplant.