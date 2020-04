ZDF: Journalist postet erschütterndes Foto – „Selfies, die man...“

Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Tausende Tote sind zu verzeichnen, die Zahl der Infizierten hat die Millionenmarke überschritten.

Während Deutschland versucht, die Ausbreitung von Covid-19 mit einer Kontaktsperre zu verhindern, gilt in Frankreich eine strenge Ausgangssperre. Dort sind laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität über 8.000 Menschen an den Coronavirus-Folgen gestorben, über 93.000 Personen sind infiziert. Ein Reporter aus Paris zeigt der Welt jetzt ein bemerkenswertes Foto.

ZDF: Reporter twittert erschütterndes Foto aus Paris

In Frankreich kontrollieren Polizisten nahezu jeden Passanten, fast alle Autos werden angehalten. Das führt mitunter zu einer geisterhaften Stimmung, besonders in der Hauptstadt Paris (rund 2,2 Millionen Einwohner). Allen voran die 70 Meter breite und fast zwei Kilometer lange Prachtstraße Champs-Élysées ist wie leergefegt. Dort, wo an normalen Tagen Tausende Einwohner und Touristen sowie etliche Autos und Busse unterwegs sind, ist aktuell von alldem kaum noch was zu sehen.

Der traurige Beweis: ein Selfie von ZDF-Korrespondent Thomas Walde. Er stand am Sonntag mitten auf dem Champs-Élysées, fotografierte sich dabei selbst mit traurig-wütendem Gesichtsausdruck. Und mit markigen Worten: „Aus der Reihe: 'Selfies, die man im Leben genau ein mal machen kann'“. In der Tat, im Normalfall wird es wohl kaum möglich sein, so allein und freistehend auf einer der vielbefahrensten innerstädtischen Straßen Europas zu stehen.

aus der Reihe "Selfies, die man im Leben genau ein mal machen kann": pic.twitter.com/S4NYthdACt — ThomasWalde (@ThomasWalde) April 5, 2020

Champs-Élysées wie leergefegt

Der Tweet findet viel Anklang, wurde fast 200 Mal retweetet und 3.500 Mal geliked. Walde selbst hat wohl auch einige Direktnachrichten erhalten, die ihn zu zwei Nachträgen bewegen. Zum einen sei sein Blick kritisiert worden. Der Reporter dazu: „Als wäre die Atmosphäre in Paris gerade zum Lächeln: 'Keiner auf der Straße wegen Corona-Ausgangssperre und Angst - Smileyface.“

Die zweite Kritik oder besser Nachfrage sei die Frage, ob Walde denn eine Erlaubnis gehabt hätte, sich so frei auf dem Champs-Élysées zu bewegen. Halde: „'Wo ist Ihre Erlaubnis/Weiß die Polizei das?' (Verblüffend, wie schnell einige den inneren Kontrolleur entdecken). Ja, weiß sie. Die Wahrscheinlichkeit, dass man hier derzeit kontrolliert wird, ist hoch. TV-Teams dürfen mit der entsprechenden Erlaubnis arbeiten.“

Unzählige Menschen auf dem Champs-Elysee beim Empfang der französischen Nationalmannschaft nach dem WM-Sieg 2018. (Archivfoto) Foto: Eric Feferberg/AFP Pool/dpa

Zweifellos befremdlich, dieses Bild aus Paris. Corona macht es möglich.