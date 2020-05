ZDF: Passanten wurden bei einem Dreh in Hamburg verunsichert. (Symbolbild)

ZDF dreht in Hamburg: Passanten wegen dieser Szenen verunsichert

Tumultartige Szenen am Dienstag in Hamburg! Das ZDF hat dort Filmszenen gedreht, die den Passanten einen großen Schrecken einjagten. Was war dort passiert?

Unser Partnerportal MOIN.DE berichtete über den Vorfall.

ZDF: Dreh in Hamburg verunsichert Passanten

In der Hafencity von Hamburg hatten Passanten ordentlich was zu sehen. Das ZDF drehte dort Szenen für die Serie „Soko Hamburg“. Dabei ging es ganz schön wild zu, weil jemand „verhaftet“ wurde, wie MOIN.DE schreibt.

Was dort passierte und was die Passanten sonst verunsicherte, kannst du hier auf MOIN.DE nachlesen.

