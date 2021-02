Zalando: Kundin öffnet Paket – und ärgert sich sofort

Täglich werden Tausende Pakete deutschlandweit verschickt. Durch die Corona-Pandemie haben sich diese Zahlen mitunter wegen der Schließung des stationären Einzelhandels erhöht. Dabei fällt außerdem auf, dass einige Produkte überverpackt sind, als würde man denken, dass es sich um eine Sicherheitslieferung handelt. So ging es auch einer Kundin bei Zalando.

Sie bestellte lediglich zwei kleine Kosmetikartikel von Zalando und erhielt ein Paket in XL-Format.

Zalando: Kundin ärgert sich über zu viel Müll

Via Facebook teilt sie Bilder von ihrem Erlebnis mit Zalando. Auf den hochgeladenen Bildern kann man klar erkennen, wie zwei Beauty-Produkte in einem riesigen Karton mit extra Luftpolstern angeliefert wurden.

Darin hätten wahrscheinlich mehrere Kleidungsstücke Platz gehabt. Die Kundin ist deshalb ordentlich verärgert, da sie es einfach nicht versteht, wieso so viel Müll wegen zwei kleiner Produkte erzeugt werden musste.

Das ist die „do.MORE“-Strategie von Zalando

Die Vision: Eine nachhaltige Mode-Plattform zu sein

Die Ziele sind die Reduktion der CO2-Emission, Verzicht auf Einwegplastik und Minimierung der Verpackungsabfälle und Erhöhung der ethischen Standards

Bisherige Erfolge sind beispielsweise, dass 90 Prozent der Energie an allen Standorten aus erneuerbarer Energie stammt

Bis 2023 sollen 20 Prozent des Bruttowarenvolumens aus nachhaltigen Produkten kommen

Unverständnis nicht nur bei der Kundin, sondern auch in Anbetracht der Nachhaltigkeitsstrategie von Zalando. Auf der Webseite wirbt der Händler mit der sogenannten „do.MORE“-Strategie. Steht das „more“ hierbei also für „mehr Müll“? Eigentlich nicht.

Laut Zalando hat sich das Unternehmen im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel gesetzt: „Bis 2023 entwerfen wir unsere Verpackungen so, dass Abfall minimiert wird und Materialien weiterverwendet werden können. Auf Einwegplastik verzichten wir vollständig.“

Zalando: Kundin ärgert sich über verschwenderische Verpackung auf Facebook. Foto: Privat

Na ja, zumindest haben sie dafür noch zwei Jahre Zeit. Der aktuelle Fall deutet jedenfalls darauf hin, dass Zalando dieses Ziel noch nicht komplett erfüllt hat.

Zalando stellt Vorfall klar

Die Unternehmenskommunikation bedauert jedenfalls den Vorfall und stellt klar, dass so etwas eigentlich nicht passieren dürfe: „Unser Ziel ist es generell, so wenig Verpackungsmaterial wie möglich zu nutzen und nur so viel wie nötig, um sicherzustellen, dass bestellte Produkte unbeschädigt bei unseren Kund*innen ankommen. Im Zalando Shop können Kund*innen aus über 650.000 Produkten wählen, die sich in Form und Größe stark unterscheiden“, erklärt Pressesprecherin Nadine Vazhayil von Zalando gegenüber DERWESTEN.

Das ist Zalando:

Onlineversandhändler für Schuhe, Mode und Kosmetik

im Jahr 2008 gegründet

europaweit aktiv

Umsatz: 6,5 Milliarden Euro (2019)

„Für den Versand greifen wir deshalb auf unterschiedliche Kartons und Versandtaschen zurück, die jeweils händisch weiter an die Bestellmenge angepasst werden können. Zudem passen wir unsere Versandtaschen zunehmend auch automatisiert an die Produktgröße an. Dennoch lässt es sich leider nicht ganz ausschließen, dass einmal ein Produkt in einer zu großen Versandverpackung verschickt wird, was hier leider der Fall war“, stellt die Sprecherin weiter fest.

Es handle sich also zusammenfassend um einen unglücklichen Zufall. Es bleibt nur zu hoffen, dass derartige Problemfelder in Zukunft schon bei der Entstehung entdeckt werden und nicht erst nach der Auslieferung. Eine Kundin hat Zalando dadurch anscheinend schon verloren. In ihrem Facebook-Beitrag schreibt die betroffene Frau nämlich: „Nie wieder Zalando!“ (pag)