Krebs: Diese kostenlose Veranstaltung soll Mut machen – und Promis wie Tim Mälzer sind auch dabei!

am 23.09.2020 um 15:22

Diese Veranstaltung soll Mut machen!

Am 26. und 27. September findet die „Yes!Con“ in Berlin statt, Deutschlands erste digitale Krebs-Convention, an der du völlig kostenfrei teilnehmen kannst. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn - doch auch andere Prominente führen durch das Wochenende.

Mit dabei sind unter anderem Star-Koch Tim Mälzer, Entertainer Joko Winterscheid, Model Stefanie Giesinger, Schauspielerin Susan Sideropoulos und Politiker Wolfgang Bosbach. Aber auch Krebs-Experten wie Forscher Dietger Niederweiser oder der Hirntumorspezialist Martin Glas sind anwesend.

Hier kannst du dich über die Teilnehmer informieren.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland fast 500.000 Menschen neu an Krebs. Die Krankheit erzeugt bei Betroffenen Angst, Scham, Hilflosigkeit und Isolation. Krebs ist noch immer ein Tabuthema. Das möchten die Veranstalter der „Yes!Con“ ändern.

Auf der Yes!Con können sich Krebs-Patienten und andere Betroffene austauschen. Foto: Yes!Con

Yes!Con in Berlin: Diese Schicksale machen Mut!

Das Programm, das Interessierte an dem Wochenende erwartet, ist vielfältig, informativ und emotional.

Krebspatienten werden ihre persönlichen Geschichten erzählen, Experten diskutieren darüber, ob Cannabis Krebspatienten helfen kann, und Erkrankte berichten von ihrem Weg in die Selbstständigkeit.

Wie Brustkrebspatientin Julia Sieckmann, die sich keine Echthaarperücke leisten kann und deshalb eine kostengünstige Alternative entwickelt hat. Oder Andrea Voß, die gleich zweimal gegen den Krebs kämpfen muss - und obwohl sie so gerne mal wieder ans Meer wollte, war das für sie und ihren Mann einfach nicht drin. Um ihren Wunsch aber auch anderen ermöglichen zu können, hat sie den Verein „Wir können Helden sein“ gegründet. Mithilfe von Spenden und Sponsoren möchte der Verein jungen Krebspatienten eine kleine Auszeit schenken.

Hier findest du einen kleinen Auszug aus dem Programm:

Wake Up Call? Krebs nach Corona - was bringt die Digitale Revolution

Die App vom Arzt - Rezept für die Zukunft?

Inklusion - geht doch! Keine Angst am Arbeitsplatz

Tabubruch - warum ist es wichtig, dass Prominente über Krebs reden

Ein Patient, viele Ärzte - das digitale Tumorboard live

Sharing is Caring: Warum will die Forschung meine Daten?

„Wir informieren, motivieren und ermöglichen Austausch, Interaktion und Community. Du bist nicht allein. Zusammen sind wir „Yes!Con“, lautet der Slogan der Veranstaltung.

Wenn du gerne teilnehmen möchtest, kannst du dich hier direkt anmelden.

Übrigens: Es gibt auch eine App, die Betroffenen helfen soll. Mithilfe der „Yes!App“ können sich Krebspatienten jederzeit und überall mit anderen Patienten oder Angehörigen austauschen.

