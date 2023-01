Wunstorf: 14-Jähriger tot! Hat ihn sein Kumpel (14) umgebracht?

Was hat sich in Wunstorf in der Region Hannover abgespielt?

Polizei und Feuerwehr haben am Mittwoch (25. Januar) die Leiche eines 14 Jahre alten Jungen gefunden in Blumenau in Wunstorf gefunden. Der schreckliche Verdacht: Sein gleichaltriger Kumpel könnte ihn getötet haben. Das zumindest soll der Junge gegenüber der Polizei ausgesagt haben.

Wunstorf: Hat ein Kumpel seinen Freund umgebracht?

Der 14-Jährige verschwand am Dienstagabend spurlos. Er war verabredet, kam danach aber nicht nachhause. Deshalb meldete ihn sein Vater gegen 18.30 Uhr am Dienstag (24. Januar) vermisst. Soweit die Familie wusste, hatte sich der Junge mit einem gleichaltrigen Kumpel getroffen.

Die Polizei begann sofort damit, nach dem Vermissten zu suchen. Auch mit Spürhunden und Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Beamten befragten auch den 14 Jahre alten Kumpel – und der enthüllte plötzlich Schreckliches. Laut Polizei gab er an, seinen Kumpel getötet und versteckt zu haben.

Wunstorf: Warum musste ein 14-Jähriger sterben?

Sofort weitete die Polizei die Suchmaßnahmen aus. Hundertschaften durchkämmten das Gebiet des Luther Forstes. Auch in der Nacht. Am Mittwochmittag dann die traurige Entdeckung: Die Beamten fanden die Leiche des Vermissten im Bereich eines Brachgeländes in Blumenau.

Warum der 14-Jährige seinen Kumpel getötet haben könnte, ist völlig unklar. Er wurde wegen des dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Totschlags eingeleitet.