Wunsiedel: Mädchen (10) liegt tot in Kinderheim – Polizei hat schrecklichen Verdacht

Schockierende Meldung aus einem Kinderheim in Wunsiedel in Oberfranken (Bayern)!

Am Dienstagmorgen (4. April) fanden Angestellte des Kinder- und Jugendhilfezentrums St. Josef in Wunsiedel ein Mädchen leblos in ihrem Zimmer liegen. Notärzte konnten nur noch den Tod der Zehnjährigen feststellen. Die Polizei geht von einer Tötung aus.

Wunsiedel: Mädchen (10) getötet

Eine angeordnete Obduktion des Leichnams des Mädchens ist nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft mittlerweile abgeschlossen. Das Ergebnis liege aber noch nicht vollständig vor. Erste Erkenntnisse deuten demnach auf ein Fremdverschulden hin. Besonders erschreckend: Als Tatverdächtige kommen wohl zwei Minderjährige in Frage.

Im Fokus der Ermittler stehen offenbar zwei bis drei Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren im Fokus der Ermittler. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen. Zuvor hatte „Bild“ berichtet..

Erinnerungen an Fall Luise aus Freudenberg

Falls es sich hier wirklich um ein Tötungsdelikt von Kindern an Kindern handelt, werden sofort böse Erinnerungen wach – an den Fall Luise aus Freudenberg (NRW). Die Zwölfjährige wurde von zwei gleichaltrigen Mädchen mit zahlreichen Messerstichen getötet.

Wie viele Kinder und Jugendliche derzeit in der Einrichtung in Wunsiedel untergebracht sind, konnte der Sprecher nicht sagen. Nach Informationen der „Frankenpost“ aus dem nahe gelegenen Hof handelt es sich bei der Einrichtung um ein katholisches Heim, in dem Erzieherinnen und Erzieher etwa 90 Kinder und Jugendliche voll- und teilstationär betreuen. Die meisten stammen demnach aus schwierigen Familienverhältnissen aus ganz Deutschland. Die Wohnquartiere seien über ein weitläufiges Gelände verteilt.

Aufgrund der Ferienzeit – derzeit sind Osterferien in Bayern – sei die Einrichtung nicht voll belegt. Die Kinder und Jugendlichen würden derzeit von entsprechend ausgebildeten Kräften betreut. Die Behörden hätten den Fall erst am Mittwoch bekannt gemacht, um am Dienstag zunächst umfangreich Spuren sichern und Zeugen befragen zu können, sagte der Sprecher. (mit dpa)