Würzburg: Mann geht nach dem Disco-Besuch nach Hause – und verschwindet spurlos

Würzburg. Seit dem 8. Dezember wird ein Mann (30) aus Würzburg in Bayern vermisst. Der Hochzeitsfotograf Florian Lang wollte sich nach einem Termin auf dem Heimweg in Würzburg machen. Doch dort kam er nie an. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Vermisster aus Würzburg hat vorher noch telefoniert

Florian Lang aus Würzburg hat am Sonntag gegen 5.30 Uhr noch mit seiner Ehefrau telefoniert. Er war in der Disco „Das Boot“ in Würzburg und wollte danach nach Hause. Seine Frau macht sich große Sorgen. Denn Florian Lang kam dort nicht an.

Ein paar Stunden später fand man das Portemonnaie zwischen der Alten Mainbrücke und dem Alten Kranen in Würzburg. Nichts wurde geklaut. Karten, Ausweis und Geld waren noch drin. Die Polizei Würzburg suchte mit einem Boot der Wasserschutzpolizei nach dem 30-Jährigen. Ohne Erfolg. Auch wurden Diensthunde und eine Hunderettungsstaffel eingesetzt. Nichts.

Auf seiner Facebookseite postet Florian Lang aus Würzburg regelmäßig Fotos von Hochzeiten:

Die Polizei Würzburg kann nicht ausschließen, dass Florian Lang sich in einer hilflosen Situation befindet. Deshalb bittet die Polizei dich um Hinweise. Hast du Florian Lang gesehen?

So sieht Florian Lang aus Würzburg aus:

etwa 1,70 Meter groß

etwa 72 Kilo schwer

schlank mit kurzen schwarzen Haaren

dunkler Vollbart

er trägt einen roten Pullover, eine dunkle Stoffhose, Turnschuhe und eine dunkel-olivgrüne Winterjacke

Die Polizei Würzburg bittet die Nutzer, den Post zu teilen:

Der Hochzeitsfotograf kam durch Zufall zu seinem Beruf. Auf seiner Webseite schreibt er: „Als ich mir vor ein paar Jahren die Kamera meines Vaters für einen Urlaub ausgeliehen habe, hat mich das Fieber gepackt. Seitdem fotografiere ich leidenschaftlich.“

Wenn du ihn gesehen hast oder weißt, wo Florian Lang sich aufhält, melde dich bei der Polizei Würzburg. Du erreichst die Beamten unter Telefon: 0931/457-2230. (ldi)