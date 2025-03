Dieter will Hochzeit seiner Enkelin erleben – es wird wohl ein Abschied für immer

Bereits seit 2014 gibt es den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes in Deutschland. Mit ihm erfüllen zahlreiche ehrenamtlich engagierte Fachkräfte Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch. Neben kleinen und großen Geschenken berühren die Geschichten der einzelnen Personen dahinter oftmals am meisten.

So wie jetzt auch die von dem 81 Jahre alten Dieter aus Hohenlockstedt in Schleswig-Holstein. Gesundheitlich schwer angeschlagen hatte er einen letzten Wunsch – er wollte noch die Hochzeit seiner Enkelin Lea miterleben. Dieser Tag wird Dieter wohl bis zum Schluss in Erinnerung bleiben.

+++Barbara will Urlaub an der Ostsee machen – es wird das letzte Mal sein+++

81-Jähriger hat nur noch einen Wunsch

In einem emotionalen „Facebook“-Post erzählt Wunscherfüller Hauke von dieser berührenden Story. Ende Februar begleiteten er und zwei andere Ehrenamtliche Dieter zu der Hochzeit seiner Enkelin. „Er wollte trotz der großen Entfernung und seines Gesundheitszustandes unbedingt die Hochzeit seiner Enkelin Lea erleben. Für uns alle war es eine Ehre, diesen Wunsch zu erfüllen“, schreibt Hauke im Netz.

Für Enkelin Lea war es eine riesige Überraschung – sie wusste nichts von dem Vorhaben. Denn wegen seines Gesundheitszustandes rechnete sie nicht mit seinem Erscheinen. Die Familie organisierte aber alles im Vorfeld mit dem ASB-Team und die Überraschung war perfekt. In einem schicken Anzug machte sich Dieter also mit dem Wünschewagen und den Begleitern auf nach Lüneburg.

Moment berührt auch Ehrenamtlichen

„Er genoss die Fahrt sichtlich, das Fenster geöffnet, der Wind spielte mit seinen grauen Haaren“, schildert Hauke weiter. In Lüneburg dann angekommen, kam es zu einem emotionalen Wiedersehen und die Braut sowie Dieter selbst konnten die Tränen nicht zurückhalten. Das gesamte Wünschewagen-Team und Dieter hatten einen unglaublichen Tag.

„Auf dem Rückweg nach Elmshorn, als wir Lüneburg hinter uns ließen, drehte sich Dieter zu mir um und sagte mit einem Lächeln: ‚So, nun haben wir sie auch unter der Haube‘. Dann liefen ihm erneut Tränen über die Wangen – Tränen des Glücks“, führt Hauke in dem emotionalen Post weiter aus. Für ihn selbst ein unvergesslicher Moment.