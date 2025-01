Frau will mit Tochter und Enkelin in den Urlaub an die Nordsee – sie werden das Meer nie wieder gemeinsam sehen

Diese Frau hatte noch einen großen letzten Wunsch – sie wollte mit den zwei Menschen, die ihr am wichtigsten sind, ihrer Tochter und Enkelin, einen Tag an dem Ort verbringen, der ihr so viel bedeutet. Dank des Wünschewagens ging dieser Herzenswunsch in Erfüllung und sie konnte noch einmal Urlaub an der Nordsee machen.

Der Fahrgast des Wünschewagens ist schwerkrank und hat wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit. Jedoch bleiben da noch große Wünsche und Hoffnungen übrig. Die Teams der bundesweit 23 Wünschewagen, allesamt betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), sind genau für diese oft sterbenskranken Menschen da. Für diejenige, die noch einen letzten Wunsch haben, sei es ein Konzertbesuch oder eben der Urlaub an der Nordsee.

Urlaub an der Nordsee: Das Meer verzaubert die Reisegruppe

Die Reise begann in einem Pflegeheim in Meiningen, wo das Team von Wünschewagen die ältere Dame abholte, um die Reise an die Nordsee anzutreten. Jedoch sollte dieser besondere Urlaub nicht alleine angetreten werden und Tochter Ilona und Enkelin Lilly begleiteten den Fahrgast, um einen ganz besonderen Tag gemeinsam zu verbringen.

Nach einer langen Fahrt erreichte die Reisegruppe endlich das Strandhotel Dagebüll. Dort wurden „sie mit offenen Armen empfangen“, wie auf Facebook berichtet wird. In dem Hotelzimmer konnte sich die ältere Dame von der anstrengenden Anreise erholen, jedoch war bei der Aussicht auf das „unendlich erscheinende Meer“ die Vorfreude auf den ersehnten Urlaub an der Nordsee groß.

Am nächsten Tag war es auch endlich so weit. Nach einem ausgiebigen Frühstück stand dem Urlaub an der Nordsee nichts mehr im Weg. Die Reisegruppe besuchte den Hafen in Dagebüll und gemeinsam mit ihrer Tochter und Enkelin bewunderte der Fahrgast das endlos wirkende Meer. Auf Facebook beschreibt das Team vom Wünschewagen: „Einen heißen Kakao in der Hand, schwebten die Gedanken in der frischen Meeresluft.“

Andenken an die besondere Reise

Dieser besondere Tag sollte auch ewig in Erinnerung bleiben, und die Familie besuchte noch einen Souvenirladen, wo die Dame sich ein Andenken an den besonderen Tag kaufen konnte. Nach diesem „erfüllten Tag ging es erneut […] zurück ins Pflegeheim.“ Die Reise war ein wunderschöner Tag, über den sich die ältere Dame und ihre Familie sehr gefreut haben.

Das Team von Wünschewagen war gerührt von der liebevollen Familie, die insbesondere in dieser schweren Zeit zusammenhält. Auch in den Kommentaren auf Facebook sind die User von diesem besonderen Urlaub an der Nordsee begeistert. Ein Nutzer schreibt: „Es ist wieder eine tolle Geschichte des Wünschewagen-Teams. Herzlichen Dank an alle Beteiligten.“