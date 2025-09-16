Wolfang Grupp zeigt sich nach Suizid-Versuch erstmal wieder in der Öffentlichkeit

Wolfgang Grupp, der frühere Chef des Textilunternehmens Trigema, hat sich nach seinem öffentlichen Suizid-Versuch wieder gezeigt. In einem Geschäft in Burladingen war er nun hinter der Verkaufstheke zu sehen – sein erster Auftritt nach dem Klinikaufenthalt. Der 83-Jährige befindet sich weiterhin im Genesungsprozess.

Mit seinem Schritt, im Juli offen über seine Altersdepressionen zu sprechen, setzte Grupp ein wichtiges Zeichen. Jetzt scheint er in seinem Alltag langsam wieder Fuß zu fassen.

Wolfgang Grupp zurück im Arbeitsumfeld

Am verkaufsoffenen Sonntag arbeitete Wolfgang Grupp in einem Trigema-Laden in Burladingen an der Schwäbischen Alb. Fotos zeigen ihn in gewohnt schicker Kleidung, umgeben von Kunden und Trigema-Mitarbeitern. Eine Floristin überreichte ihm im Geschäft einen Blumengruß, den sie auch auf Instagram postete.

+++ Wolfgang Grupp gesteht es seinen Mitarbeitern: „Habe versucht, mein Leben zu beenden“ +++

Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte gegenüber dem „Schwarzwälder Boten„, dass sich Grupp in seinem natürlichen Umfeld befinde. Weitere Details zu seinem Zustand oder seiner Rückkehrroutine wurden nicht bekannt gegeben.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wolfgang Grupp sprach über Altersdepression

Im Juli machte Wolfgang Grupp öffentlich, dass er an Altersdepression leide und einen Suizid-Versuch unternommen habe. „Ich habe versucht, mein Leben zu beenden“, teilte er in einem Brief an ehemalige Mitarbeiter mit. Er rief andere Betroffene auf: „Suchen Sie sich professionelle Hilfe.“

+++ Wolfgang Grupp thematisiert Depression im Alter öffentlich – Experte warnt: „Kann jeden erwischen“ +++

Altersdepression ist eine besondere Form der Depression, die oft ältere Menschen betrifft. Der offene Umgang Grupps mit seinem Zustand sorgte für viel Aufmerksamkeit und sollte anderen Mut machen.

Ein außergewöhnliches Unternehmerleben

Wolfgang Grupp wurde 1942 in Burladingen geboren und übernahm 1969 die Leitung von Trigema. Mit striktem Management führte er das angeschlagene Familienunternehmen zurück an die Spitze. Trigema gilt als Vorreiter mit 100 Prozent Produktion in Deutschland und erzielte 2023 einen Umsatz von 129,3 Millionen Euro.

Noch mehr News für dich:

Anfang 2024 übergab Grupp die Geschäftsführung an seine Kinder Wolfgang junior und Bonita. Bekannt wurde er durch TV-Werbung und Auftritte in Talkshows. Wolfgang Grupp bleibt eine prägende Figur der deutschen Wirtschaft.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.