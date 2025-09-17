Mit dem Wohnmobil zum Oktoberfest – Campingplätze für unter 10 Euro pro Nacht

Das Oktoberfest lockt jedes Jahr Millionen nach München. Doch Hotelzimmer in der Nähe des Festgeländes sind teuer und knapp. Laut booking.com kostet eine Unterkunft für zwei Personen oft über 1.200 Euro für zwei Nächte. Luxushotels bieten wenige Zimmer für Preise bis zu 2.400 Euro an.

Camping-Urlaub: Günstige Alternative zum Oktoberfest

Campingplätze bieten eine preiswerte Möglichkeit. Auf „Camping in Bayern“ kosten Zeltübernachtungen ab 4,50 Euro pro Person. Wohnwagen oder Autodachzelte sind teurer, oft sind Strom und Duschen extra zu zahlen. Der „Camping-Platz Nord-West“ liegt nur eine halbe Stunde von der Theresienwiese entfernt, wie „Focus Online“ berichtet.

„The Tent“ erhöht während des Oktoberfests die Preise geringfügig. Auch Wohnwagen sind mietbar, allerdings ohne Frühstück. Der Campingplatz bietet kostengünstige Übernachtungen und wird deshalb häufig von Besuchern gewählt, die beim Oktoberfest möglichst sparen möchten.

Camping-Urlaub mit Festival-Flair beim Oktoberfest

„The Stoke Travel“ bietet ein Oktoberfest-Erlebnis mit Festivalgefühl. Die Pakete umfassen Übernachtung, Brunch und Partys. Ab 65 Euro gibt es eine „offene Bar“ und Guides. Wer Natur vorzieht, findet auf Plattformen wie „promobil“ oder „camping info“ weitere Plätze im Münchener Umland, etwa den Campingplatz am Pilsensee.

Freies Übernachten mithilfe der App „park4night“ ist möglich, aber rechtlich kompliziert. Zwar darf man einmalig im Auto schlafen, Camping könnte allerdings ein Bußgeld bis zu 2.500 Euro nach sich ziehen. Camping-Urlaub sorgt daher nicht nur für Sparpotential, sondern erfordert klare Planung und Nachforschung in München.

