Wochenhoroskop: Alles geht schief! Diese Sternzeichen müssen sich durch die nächsten Tage kämpfen

Diese drei Sternzeichen müssen in den kommenden Tagen ganz tapfer sein. Ein Blick in ihr Wochenhoroskop verrät: In der ersten November-Woche (3. – 9. November) werden sie es besonders schwer haben.

Warum ausgerechnet diese drei Sternzeichen in den nächsten Tagen so ins Straucheln geraten könnten? Das Wochenhoroskop zeigt es ganz klar.

Wochenhoroskop für Stier, Widder und Wassermann

Wochenhoroskop Stier: Der Stier startet bereits am 4. und 5. November mit einer negativen Mond-Venus-Konstellation und einem emotional belastenden Vollmond. Hinzu kommt, dass Uranus ab dem 8. November rückläufig wird, was zu weiteren Herausforderungen führt, einschließlich schlechter Selbstzweifel. Konzentrationsprobleme durch Merkur und Mond prägen die Woche negativ.

Wochenhoroskop Widder: Der Widder hat zu Wochenbeginn Schwierigkeiten in der Liebe. Der Mars-Einfluss am 4. November sorgt für Streitpotenzial in der Partnerschaft. Gelassenheit und Verständnis sind gefragt. Auch in der Karriere kommen durch die Merkur-Mars-Einflüsse erste Spannungen.

Wochenhoroskop Wassermann: Der Wassermann hat mit emotionalen Herausforderungen durch die Venus-Pluto-Konjunktion am 8. November zu kämpfen, die zu Missverständnissen in der Partnerschaft führen könnte. Zudem leidet seine Karriere durch den rückläufigen Merkur ab dem 9. November, der schnelle Fortschritte erschwert und Unsicherheiten bringt.

