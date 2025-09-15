Wochenhoroskop nimmt Sternzeichen in die Pflicht – es wird sich für sie lohnen

Neue Woche, neues Glück – das hoffen viele Astrologie-Fans, wenn sie zum Wochenstart in ihr Horoskop blicken. Doch nicht immer sind die Prognosen rosig.

Herausforderungen warten schließlich überall im Leben auf uns. Wie man damit umgeht, ist die entscheidende Frage. Das Wochenhoroskop für die Woche vom 15. bis 21. September gibt vier Sternzeichen einige wertvolle Tipps an die Hand, wie sie aus den nächsten Tagen das Maximum herausholen.

Wochenhoroskop nimmt Sternzeichen in die Pflicht

Sonne und Merkur ermöglichen es einigen Sternzeichen, mit klarer Kommunikation und Struktur wichtige Schritte im Alltag vorwärts zu kommen. Doch wie heißt es so schön? Von nichts kommt nichts. Der ein oder andere muss für den maximalen Erfolg absolut ehrlich zu sich sein – oder auch einige Angewohnheiten überwinden, die einen ansonsten ausbremsen.

Widder (21. März bis 20. April)

Für Widder ist es mit Wochenbeginn entscheidend, wie gut sie mit Kritik umgehen können. Konstruktives Feedback kann der Schlüssel zu Tempo und Produktivität sein – und dadurch auch dabei helfen, unnötige Konflikte zu vermeiden.

Wichtig: Geduld und Realismus sind gefragt. Stecke dir realistische Ziele und gib den Schritten dorthin die Zeit, die sie benötigen.

Jungfrau (24. August bis 23. September)

Bei allem Ehrgeiz sollten Jungfrau-Geborene eines nicht vergessen: Körper und Geist sind keine Maschine. Wenn du merkst, dass du eine Pause benötigst, weil die mentalen und physischen Signale unübersehbar sind, dann gönne dir diese Auszeiten.

Eine Überarbeitung bis zur Belastungsgrenze bringt weder dir noch deiner angepeilten Effizienz etwas. Womöglich erkennst du auch Optimierungspotenzial bei einigen deiner Alltagsroutinen – und kannst diese in den kommenden Tagen neu sortieren, um das Beste aus dir herauszuholen.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Ehrlich zu sich selbst sein – leichter gesagt als getan. Doch genau das kommt in diesen Tagen auf den Krebs zu. Das Zusammenspiel aus Sonne und Merkur kann dem Sternzeichen dabei helfen, verschafft ihm eine intuitive Klarheit in privaten Fragen.

In den kommenden Tagen könnte dieses Mindset dabei helfen, Herzensentscheidungen zu treffen – und somit ein emotionales Gleichgewicht wiederherzustellen.

Waage (23. September bis 23. Oktober)

Termine, Aufgaben und To-Dos ordnen, zielführende Gespräche führen – Waage-Geborene müssen sich einmal so richtig tief in die Arbeit stürzen, um endlich Freiraum für Neues zu schaffen – und mal kräftig durchzuatmen zu können.

Das ist nicht immer angenehm und leicht, aber in dieser Woche können Waagen ihre natürliche Stärke in Sachen Struktur und Organisation besonders effektiv nutzen – und am Ende davon profitieren.