Blick ins Wochenhoroskop lohnt sich: Diese 3 Sternzeichen können jetzt richtig durchstarten

Die erste Septemberwoche (1. bis 7. September) startet bereits mehr als erfolgreich – zumindest, wenn es um drei Sternzeichen geht. Ihr Wochenhoroskop lässt kaum Wünsche offen, zählen sie zu den Durchstartern des Septemberauftaktes.

Die Planeten-Mond-Konstellation stellt für die drei Sternzeichen Löwe, Stier und Fische jetzt die Weichen, für einen optimalen Start in den neuen Monat. Was das Wochenhoroskop genau prophezeit, erfährst du hier.

Sternzeichen Löwe und Stier auf Erfolgswelle

Der Stier kann sich ohnehin auf einen erfolgreichen September freuen, sind seine Liebesaussichten mehr als glücklich. Mehr dazu erfährst du hier >>>. Aber auch das Wochenhoroskop des Erdzeichens verspricht jetzt einen 1A-Start in den neuen Monat. So beschert die Mond-Merkur-Konstellation am Stichtag 2. September analytische Klarheit und hilft dabei, Herausforderungen mit kühlem Kopf anzugehen. Wer sich gesundheitliche oder persönliche Ziele gesetzt hat, sollte diese in der ersten Septemberwoche angehen, sind diese hier von Erfolg gekrönt.

Aber auch der Löwe zählt zu den Durchstartern des neuen Monatsanfangs. Möglich soll es laut dieser Redaktion die Jupiter-Mond-Konjunktion machen. Diese sorgt am Glückstag 3. September für berufliche Erfolge beim Feuerzeichen und gibt ausreichend Motivation für den Rest des Septembers. Auch ambitionierte Projekte oder romantische Momente sind jetzt möglich.

Wochenhoroskop orakelt neuen Elan für Fische

Das Sternzeichen Fische profitiert dagegen vom Vollmond in seinem Zeichen am 7. September. Dieser schenkt dem Wasserzeichen emotionale Stärke und neuen Elan. Das gibt Fische-Geborenen die nötige Energie in ihren Beziehungen und kreativen Projekten. Zum Septemberstart ist das Sternzeichen besonders anziehend und voll inspiriert. Diese Power sollten Fische unbedingt im beruflichen und privaten Kontext nutzen!

