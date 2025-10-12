Glück, Liebe, Erfolg: Wochenhoroskop sagt traumhafte Tage voraus

Mond, Planeten, Sterne – die richtige Konstellation ist für unser Glück und Pech oft entscheidend. Einen Überblick darüber geben uns unsere Horoskope, die nicht nur tägliche Aussichten orakeln.

Denn auch das Wochenhoroskop gibt Sternzeichen jetzt Aufschluss darüber, ob sie zu den Glückspilzen zählen, oder sie in dieser Oktoberwoche (13. bis 19. Oktober) Nerven aus Stahl beweisen müssen.

Wochenhoroskop prophezeit Widder Glück pur

Zu den Begünstigten dieser Woche zählt zum einen das Sternzeichen Widder. Das kann sich in dieser Woche dank der kosmischen Unterstützung von Mars und Jupiter zum Start am 13. und 14. Oktober zunächst auf einen ordentlichen Energie Boost freuen.

Gepaart wird das mit einer regelrechten Erfolgswelle, die im Job und in der Liebe Einzug hält. Sowohl im Beruf als auch im Privaten sollten Widder-Geborene jetzt mutig sein. Denn wer jetzt wagt, kann getreu dem Sprichwort so einiges gewinnen.

Jungfrau erlebt eine romantische Woche

Auch das Wochenhoroskop der Jungfrau prophezeit jetzt Großartiges. Dank der Energie von Venus und Mond erlebt das Erdzeichen am Dienstag (14. Oktober) seinen absoluten Glückstag, den es nicht ungenutzt lassen sollte.

Gerade in der Liebe können Vergebene, aber auch alleinstehende Jungfrauen jetzt eine mehr als romantische Zeit erleben und wieder für jede Menge knistern und große Gefühle sorgen.

Waagen mit unfassbarer Ausstrahlung

Zuguterletzt orakelt das Wochenhoroskop für das Sternzeichen Waage Großartiges. Im Zeichen der Venus erlebt das Luftzeichen besonders am Sonntag (19. Oktober) einen Tag voller Liebe und Harmonie pur.

Waage-Geborene haben in dieser Oktoberwoche eine unglaubliche Ausstrahlung, die sie für sich besser nutzen sollten. Dadurch gelingt es dem Sternzeichen, Nähe zu alten Freunden oder dem Partner zu schaffen, Konflikte beizulegen oder komplett neue Kontakte zu knüpfen.

Widder, Jungfrau und Waage sollten diese Oktoberwoche also nicht einfach so verstreichen lassen. Wer weiß, wann ihr Horoskop für sie die nächste Glückssträhne prophezeit?