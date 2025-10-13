Wochenhoroskop im Stimmungstief: Diese Sternzeichen wollen sich am liebsten verkriechen

Passend zum grauen Wetter und den immer kürzer werdenden Tagen geht auch die Stimmung einiger Sternzeichen in dieser Woche (13. bis 19. Oktober) langsam, aber sicher in den Keller. Für manche könnte es die schlechteste Woche seit Langem werden.

Unser Wochenhoroskop klärt darüber auf, welche Sternzeichen in dieser Oktoberwoche (13. bis 19. Oktober) von dem Stimmungstief betroffen sind oder diesem nochmal entwischen können.

Wochenhoroskop sagt Steinbock dunkle Tage voraus

Das Sternzeichen Steinbock befindet sich in dieser Woche in einem richtigen Stimmungstief. Schuld daran ist Jupiter, der es den Steinböcken so richtig schwermacht. Vor allem am Samstag (18. Oktober) prägen Schwermut und Traurigkeit den Alltag des Sternzeichens.

Solltest du also zwischen dem 22. Dezember und dem 20. Januar geboren sein, gilt es sich aus diesem Tief bewusst rauszuziehen. Nimm dir dafür viel Zeit für dich und versuche deine Routinen beizubehalten. Diese helfen bekanntlich gegen emotionalen Tiefs.

Skorpion muss diese Woche durchatmen

Mit einem Skorpion sollte man in dieser Oktoberwoche nachsichtig sein. Denn das Sternzeichen ist besonders anfällig dafür, überempfindlich zu reagieren. Ein falsches Wort und die Stimmung ist im Keller. Besonders am Sonntag (19. Oktober) sorgt der Mond für ein deutliches Ungleichgewicht.

Für die Betroffenen gilt in dieser Woche daher: Reagiere nicht über, sondern finde Ruhe und Ausgleich. Das kann zwischenzeitlich schwierig sein, wird dir und deinen Mitmenschen allerdings guttun.

Wochenhoroskop sagt Fischen Unruhe voraus

Fische aufgepasst! Bei diesem Sternzeichen könnte es vor allem im Job ungemütlich werden. Bis Dienstag (14. Oktober) sorgt Pluto für Unruhen am Arbeitsplatz. Es sollten kleine Schritte gemacht werden, um eine potenzielle Überforderung aus dem Weg zu gehen.

Alles in einem wird diese Oktoberwoche eine Herausforderung für die Sternzeichen Steinbock, Skorpion und Fische. Doch mit der richtigen Balance können sie die Höhen und Tiefen locker meistern – trotz negativem Wochenhoroskop.