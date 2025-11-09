Rückschlag im Wochenhoroskop: Für diese Sternzeichen wird es hart

Sind die Sterne in dieser neuen Novemberwoche auf deiner Seite? Das verrät dir jetzt dein aktuelles Wochenhoroskop für die Woche vom 10. bis 16. November 2025.

Gerade solche Sternzeichen, die jetzt allerdings auf eine glückliche kosmische Fügung hofften, die ihrem Leben neuen Auftrieb gibt, müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Das Wochenhoroskop für die zweite Novemberwoche orakelt jetzt nämlich düstere Zeichen für gleich drei Sternzeichen.

Wochenhoroskop orakelt Unsicherheiten beim Stier

Geduld, Ausdauer und Bodenständigkeit – das macht das Sternzeichen Stier aus. Normalerweise lässt es sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. Doch in dieser Novemberwoche ändert sich das laut Wochenhoroskop nun drastisch. Denn das Erdzeichen steht vor einer Menge neuer Herausforderungen.

Dabei spielen dem Sternezeichen Stier der rückläufige Merkur und der Uranus noch übel mit, verstärken Unsicherheiten und sorgen für Konzentrationsprobleme und eine gestörte Kommunikation im Job. Auch in Sachen Liebe läuft es jetzt nicht besser, fühlt sich der Stier einfach nur emotional unwohl. Das Erdzeichen sollte in dieser Woche die Ruhe bewahren und besser keine übereilten Entscheidungen treffen.

Merkur-Mars-Konjunktion trifft den Widder

Auch das Sternzeichen Widder gehört laut Wochenhoroskop zu den Nachbeteiligten dieser Tage. Schuld daran ist die Merkur-Mars-Konjunktion, die dem Feuerzeichen am 13. November Stress pur beschert.

Sowohl im Job als auch im Privaten müssen Widder sich jetzt ungeahnten Herausforderungen stellen. Dabei hilft es besonnen zu bleiben, bewusste Ruhepausen einzulegen und besser einmal mehr als zu wenig bei Konflikten durchzuatmen, bevor man einen schwerwiegenden Fehler begeht.

Fische stoßen auf ungeahnte Schwierigkeiten

Auch der Fisch hat es in dieser Woche vom 10. bis 16. November alles andere als leicht. Denn die Planetenkonstellation aus Neptun und Merkur bescheren dem sonst recht selbstsicheren Sternzeichen große Unsicherheiten. Das Wasserzeichen stellt in dieser Woche laut Horoskop übertriebene Erwartungen an sich, die es unmöglich erfüllen kann.

Gerade im Job müssen Fische jetzt einen kühlen Kopf veweisen, denn hier drohen gerade im Umgang mit Finanzen große Schwierigkeiten. Nur so können sie diese schwarze Woche mit einem blauen Auge hinter sich bringen.