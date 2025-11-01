Wochenhoroskop verspricht: Diese 3 Sternzeichen sind im Aufwind

Ein Blick in die Sterne gibt vielen Menschen Hinweise darauf, wie es ihnen geht und was die Zukunft bringen könnte. Manche verlassen sich dabei auf ihr Horoskop, das ihnen verrät, welche Ereignisse oder Herausforderungen sie demnächst erwarten könnten.

Ein Blick ins Wochenhoroskop für die erste November-Woche (3. – 9. November) verrät: Für drei Sternzeichen könnte es steil bergauf gehen.

Wochenhoroskop: 3 Sternzeichen dürfen sich freuen

Wochenhoroskop Schütze: Mars tritt am 4. November in den Schützen ein und bringt eine starke Energie und Leidenschaft. Zudem sorgt Jupiter bis zum 9. November weiterhin für eine positive Phase in der Karriere – ein guter Moment für harte Arbeit und Erfolge. Besonders Singles können ihre Abenteuerlust ausleben und es gelingt ihnen leicht, neue Kontakte zu knüpfen.

+++ Graue November-Tristesse: Diesen Sternzeichen steht ein schwerer Monat bevor +++

Wochenhoroskop Skorpion: Der Skorpion profitiert von der Konstellation von Mars und Pluto am 6. November, die ihm große Fortschritte sowohl körperlich als auch mental ermöglicht. Venus bringt ihm Leidenschaft und romantische Tiefe, während der Einfluss von Merkur bis zum 9. November schnelle Reaktionen und analytische Stärke in der Karriere fördert. Dies ist eine kraftvolle Woche für den Skorpion.

Wochenhoroskop Löwe: Die Konstellationen von Venus und Jupiter am 3. November fördern das Selbstbewusstsein vom Löwen und bringen ihm gute Stimmung. Am 4. November sorgt die Mars-Neptun-Kombination für starke Gefühle und Anziehungskraft. Auch das Liebesleben und die Partnerschaft profitieren diese Woche deutlich.

Schützen, Skorpione und Löwen dürfen sich übrigens nicht nur auf einen perfekten Start in den neuen Monat freuen. Auch der weitere Verlauf des Novembers hält für die drei Sternzeichen so manches bereit, wie du hier erfährst.