Wochenhoroskop verspricht nichts Gutes: Diese Sternzeichen erleben belastende Tage

Was bringt die neue Woche für dich? Hält sie Glückstage für dich bereit? Oder gehörst du zu den Unglücksraben des Augustendes? Das alles verrät dir jetzt dein aktuelles Wochenhoroskop für die Woche vom 25. bis 31. August 2025.

Während es für die Sternzeichen Schütze, Jungfrau und Waage diese Woche wie geschnitten Brot läuft (mehr dazu liest du hier >>>), müssen sich wiederum drei andere Sternzeichen laut Wochenhoroskop warm anziehen. Ob auch du die Pechsträhne gezogen hast, erfährst du hier.

Wochenhoroskop prophezeit Pech für Skorpion und Steinbock

Der Skorpion zeichnet sich durch seine Entschlossenheit und seine Loyalität aus. Doch auch wenn das Feuerzeichen meistens eher auf Erfolgskurs unterwegs ist, sorgen Mond und Pluto jetzt für ordentlich Chaos im Job. Am Mittwoch, 27. August, soll die harte Woche ihren Höhepunkt für Skorpion-Geborene erreichen. Doch anstatt, dass es aufwärts geht, schlägt die Mond-Planetenkonstellation auf die Energie und Motivation, wie das Wochenhoroskop orakelt. Das Sternzeichen sollte also besser einen Gang zurückschalten.

Das Erdzeichen Steinbock ist für seinen unbezwingbaren Ehrgeiz bekannt. Andere Sternzeichen machen ihm beruflich kaum etwas vor, ist das Winterzeichen in der Regel nur schwer zu bremsen. Doch laut Wochenhoroskop steht Steinbock-Geborenen jetzt zur Mitte der Woche ein regelrechter Pechtag bevor, der vor allem in der Liebe Unruhe beschert. Schuld daran soll die Mond-Venus-Konstellation sein, die zu Spannungen, Unsicherheiten und emotionalen Belastungen für Verliebte und Vergebene führt. Dabei soll der Donnerstag, 28. August, zum absoluten Pechtag werden.

Fische ziehen gleich zweifach schwarzen Peter

Unter den Unglücksraben der Woche ist auch ein Wasserzeichen – die Fische. Die Belastung nimmt zum Augustende hin nochmal ordentlich zu. Das Sternzeichen sieht sich gleich zweifach, in Beruf und privat, mit heftigen Herausforderungen konfrontiert. Schuld daran soll der Planet Mars sein, der Fischen insbesondere am Donnerstag auf die Stimmung schlägt und für Streiterei sorgt.

Hier gilt es wie für die anderen beiden Sternzeichen auch, die Ruhe zu bewahren und möglichst schnell wieder ins innere Gleichgewicht zu finden. Dabei kommt Fischen sicherlich auch ihre geduldige Art zugute, die sie jetzt nutzen sollten.