Wochenhoroskop macht Freude: Diese Sternzeichen starten jetzt richtig durch

Nicht nur für bestimmte Tage, auch für ganze Wochen können Horoskope deine Erfolgschancen oder Pechsträhnen orakeln. Die nächste Augustwoche (25. bis 31. August) hält jetzt laut dem aktuellen Wochenhoroskop erfreuliche Aussichten bereit.

Aber nicht alle werden von der günstigen Mond- und Planetenkonstellationen profitieren können. Denn wie das Wochenhoroskop jetzt prophezeit, erleben jetzt tatsächlich nur drei Sternzeichen die perfekte Woche!

Wochenhoroskop orakelt Glückstage für Schütze und Jungfrau

Einer der Wochen-Glückspilze ist jetzt das Sternzeichen Schütze. Wer im Zeitraum von Mitte November bis Mitte Dezember geboren wurde, kann sich zum Augustende über einen regelrechten Energieboost freuen. Der Glückstag für das Erdzeichen: der 30. August. Hier verspricht der Mond im Sternzeichen Schütze nicht nur einen ordentlichen Energie-Boost, sondern die Abenteuerlust steigt ebenfalls. Zeit, um aufregende Pläne umzusetzen!

Doch auch das Sternzeichen Jungfrau zählt zu den Begünstigten des aktuellen Wochenhoroskops und kann sich gleich über zwei Glückstage freuen. So kann das Erdzeichen sowohl vom Neumond im Zeichen der Jungfrau und der Sonne im eigenen Sternzeichen nur kurz nach dem 23. August auch von der günstigen Position des Planeten Merkur am 27. August profitieren.

Zum Augustende erlangen Jungfrau-Geborene so endlich Klarheit und sie kommen mit offener Kommunikation in ihren privaten oder beruflichen Projekten endlich einen großen Schritt vorwärts.

Waagen erwarten heiße Aussichten

Bei der Waage dagegen wird in der Woche vom 25. bis zum 31. August laut Horoskop ein (neues) Feuer entfacht. Während der Mond für die nötigen Kräfte für ein heißes Sex-Abenteuer sorgt, bringen Venus und Pluto am 27. August die nötige Würze und sorgen für leidenschaftliche und erotische Aussichten. Wer in einer langjährigen Beziehung lebt, kann der Sexflaute also zumindest am Glückstag zum Augustende erst mal Lebewohl sagen!