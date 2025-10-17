Düsteres Wochenende: Diese drei Sternzeichen sitzen im Stimmungstief fest

Der Oktober bringt nicht nur bunte Blätter und kühleres Wetter – er hat auch astrologisch einiges im Gepäck.

Besonders drei Sternzeichen sollten sich jetzt wappnen, denn emotionale Tiefs, Unsicherheiten und innere Unruhe könnten den Alltag am Wochenende (17. Oktober – 19. Oktober) ordentlich durcheinanderwirbeln.

Horoskop: Am Wochenende wird’s für Steinböcke holprig

Für Steinböcke wird der Oktober kein Spaziergang. Laut Monatshoroskop warten einige Herausforderungen auf dich – vor allem in der zweiten Monatshälfte. Aber keine Sorge: Wer sich auf seine klassischen Stärken wie Disziplin und Zielstrebigkeit besinnt, kann trotzdem viel erreichen. Der Knackpunkt kommt dann Mitte des Monats: Am 18. Oktober macht sich nämlich Saturn bemerkbar – und das hat es in sich.

Besonders dieser Tag (18. Oktober) gilt für Steinböcke als der emotional schwierigste im Oktober. Traurigkeit, Schwermut und innere Unruhe können dich aus dem Gleichgewicht bringen. Wichtig ist, dass du dich jetzt nicht hängen lässt! Halt dich an deine Routinen, bleib bei dem, was dir guttut – auch wenn’s anstrengend ist.

Sternzeichen Skorpion: Mond wirkt auf dich ein – es könnte brenzlig werden

Der Oktober hat es auch für alle mit dem Sternzeichen Skorpion in sich! Laut dem Horoskop erlebst du nämlich starke, teils unerwartete Entwicklungen – und zwar in allen Lebensbereichen. Ob Job, Liebe oder Alltag: Nichts bleibt beim Alten. Brenzlig wird es dann besonders am 19. Oktober, denn hier wirkt der Mond besonders stark auf dich ein. Kleinigkeiten könnten dich plötzlich aus dem Gleichgewicht bringen. Du könntest Dinge zu persönlich nehmen oder dich in Konflikte verwickeln lassen, die es eigentlich nicht wert sind.

Ganz wichtig ist jetzt: Fahr einen Gang runter. Nicht jede Kritik ist ein Angriff. Nicht jede Emotion muss sofort raus. Suche stattdessen aktiv nach Ausgleich – sei es durch Ruhe, Rückzug oder einen Spaziergang ohne Handy.

Achtung Jungfrau: Venus beeinflusst dich – vor allem in der Liebe

Für Jungfrauen startet der Oktober zunächst einmal vielversprechend. Laut Monatshoroskop (>> hier kannst du mehr dazu lesen) stehen die Zeichen zu Monatsbeginn nämlich auf Harmonie und Erfolg. Venus bringt romantische Vibes in dein Liebesleben und Merkur stärkt deine Entscheidungsfähigkeit im Job – du fühlst dich im Flow. Aber Achtung: Die gute Phase kippt schneller, als dir lieb ist. Gegen Mitte des Monats (nämlich vom 17. bis 19. Oktober) zieht sich der Venus-Einfluss zurück – und das macht sich vor allem in der Liebe bemerkbar.

Unsicherheiten in Beziehungen tauchen auf, du zweifelst plötzlich an dir oder an deinem Gegenüber. Dinge, die dir eben noch klar erschienen, wirken jetzt diffus und instabil. Verlier dich bitte nicht in Grübeleien. Klarheit ist jetzt dein bester Freund. Statt alles zu zerdenken, sprich Dinge offen an. Hier ein kleiner (kosmischer) Tipp: Wenn du merkst, dass dich innere Zweifel plagen, zieh dich kurz zurück und sortiere deine Gedanken.

Klar ist: Ob Steinbock, Skorpion oder Jungfrau – für diese drei Sternzeichen wird der Oktober emotional fordernd. Jetzt ist Durchhaltevermögen gefragt. Und wer seine Gefühle ernst nimmt, Klarheit sucht und sich auch mal eine Pause gönnt, kommt sicher durch diesen anspruchsvollen Monat. Und danach? Stehen die Sterne bestimmt schon wieder deutlich besser.





