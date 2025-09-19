Unruhe und Missverständnisse – diese 5 Sternzeichen erleben ein mieses Wochenende

Am Wochenende (19. bis 21. September) feiert der Sommer kurz vor Herbstbeginn nochmal ein kleines Comeback. Plötzlich steigen die Temperaturen in vielen Teilen Deutschlands wieder über die 25-Grad-Marke. Doch am Sternzeichen-Himmel zeichnen sich dagegen dunkle Wolken ab – zumindest für fünf Sternzeichen.

Denn ihnen steht eines der schlechtesten Wochenende im Jahr bevor. Wenn sie nicht aufpassen, dann können sie die schönen Sonnenstrahlen gar nicht richtig genießen.

Schlechte Wochenend-Aussichten für 5 Sternzeichen

Der Stier muss aufpassen

Für den Stier stehen bereits am Freitag Spannungen durch Mond-Venus auf dem Plan. Das Nervenkostüm kann an diesem Tag ziemlich dünn sein – und es wird im Laufe des Wochenendes leider nicht besser. Denn am Samstag verdunkelt Mond-Saturn die Gedanken. Selbstzweifel machen sich breit, doch der Stier muss aufpassen, dass er sich von ihnen nicht komplett einhüllen lässt. Zieh klar Grenzen, such Ablenkung und dann geht das Wochenende auch schnell rum und die kommende Woche kann wieder mit positiver Energie angegangen werden.

Zwilling braucht Freiraum

Der Zwilling steht vor großen Herausforderungen in seiner Partnerschaft. Während er am Samstag das Verlangen nach Freiheit hat, sehnt sich der Partner nach mehr Nähe. Dieses Ungleichgewicht ist Venus-Uranus zu verdanken. Es kann zu Missverständnissen und Unruhe in der Beziehung kommen. Eine offene Kommunikation hilft euch da wieder raus.

Emotionale Distanz beim Steinbock

Während der Steinbock am Freitag die Nähe zu seinem Partner noch genießt, sieht es zwei Tage später schon ganz anders aus. Die Kombination Sonne-Saturn warnt vor Überlastung und innerem Druck. Der Steinbock will es seinem Liebsten recht machen, fühlt sich dadurch emotional aber so distanziert wie lange nicht. Doch auch diese Phase hat ein Ende – und zwar schon bald, also keine Sorge.

Schützen müssen aufpassen

Am Anfang des Wochenendes brennt die Flamme der Leidenschaft noch heiß und innig beim Schützen, doch am Sonntag ist nur noch ein kleiner Funken davon übrig. Ermüdung macht sich dank Sonne-Saturn breit. Zu viel Aktionismus kann die Stimmung kippen.

Gefühlschaos bei Fischen

Fische-Geborene erleben ein Gefühlschaos. Du spürst zwar Fantasie, doch dir fehlt die Orientierung. Wohin mit den Emotionen und interpretierst du die Signale deines Gegenübers wirklich richtig? Achtung! Verschiebe große Liebesentscheidungen lieber auf einen anderen Zeitpunkt – dieses Wochenende ist nicht deins.