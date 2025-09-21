Wochenhoroskop verspricht volle Kraft: Diese Sternzeichen drehen richtig auf!

Der Spätsommer verabschiedet sich leise – und mit der Tagundnachtgleiche am 22. September beginnt ganz offiziell der Herbst. Die Tage werden kürzer – und es ist laut dem Wochenhoroskop die perfekte Zeit, um loszulassen, was zu viel war, und Platz zu schaffen für das, was wirklich zählt.

Was das für dein Sternzeichen bedeutet? Lies selbst – die Sterne haben einiges für dich vorbereitet.

Wochenhoroskop ab dem 22. September – was kommt auf dich zu?

Für alle mit dem Sternzeichen Waage (24. September – 23. Oktober) wird’s in der kommenden Woche besonders schön. Denn ab dem 22.09. spürst du laut deinem Wochenhoroskop, wie dein innere Balance endlich zurückkommt. Und deine Beziehungen fühlen sich entspannter an. Auch für Singles stehen die Sterne super: Du ziehst gerade ganz natürlich die richtigen Menschen an. Und im Job? Da hilft dir Merkur mit einem klaren Kopf und dem perfekten Blick fürs Wesentliche. Du hast die Zügel in der Hand – ohne dich zu überfordern.

Stiere (21. April – 20. Mai) dürfen sich diese Woche auf kleine, aber feine Fortschritte freuen. Schon am 22.09. bringt dir die Verbindung von Mond und Merkur eine schöne Portion Klarheit – besonders im Job. Du siehst plötzlich ganz deutlich, wo dein Fokus liegen sollte. Und am 26.09. schickt dir Saturn eine Extraportion innere Stärke, Regeneration und Geduld. Alles in allem: Eine Woche zum Durchatmen, Regenerieren und Kraft sammeln.

Schütze & Skorpion: Planeten lösen gute Laune aus

Beim Schützen (23. November – 21. Dezember) läuft’s anfangs noch ein bisschen holprig – vielleicht fühlst du dich müde oder unmotiviert. Aber ab dem 24.09. ist das wie weggeblasen: Die Sonne trifft Uranus und du bekommst frische Ideen, richtig gute Laune und Lust, Neues anzugehen. Am 26.09. bringt dir Jupiter beruflich Glück und Anerkennung.

Alle mit dem Sternzeichen Skorpion (23. Oktober – 22. November) erleben ab dem 22.09. einen echten Energieschub. Mars steht jetzt in deinem Zeichen und bringt dir Power, Leidenschaft und Tatkraft. Und am 24.09., mit dem Mond im Skorpion, kommen starke Gefühle dazu. Du spürst tief, was dir guttut – und was nicht. Besonders spannend wird’s laut deinem Wochenhoroskop am 27.09., wenn Mars auf Neptun trifft: Das bringt eine sehr besondere Anziehungskraft – ob in der Liebe oder bei Begegnungen, die unter die Haut gehen.

Fische (20. Februar – 20. März): Pluto schenkt dir innere Stärke

Für die Fische startet die Woche am 22.09. mit einer ordentlichen Portion Fantasie – Mond und Pluto wecken nämlich deine kreative Ader. Am 23.09. kann’s emotional etwas holpern – vielleicht ein kleiner Rückschlag in Sachen Liebe. Aber keine Sorge: Schon am 24.09. bringt Sonne–Pluto neuen Auftrieb. Und am 27.09. gibt dir Pluto ein richtig starkes Gefühl von innerer Ruhe und Stärke.

Alles in allem: Die Sterne meinen es gut mit uns – also nimm’s leicht, hör auf dein Bauchgefühl und mach einfach das, was dir guttut.