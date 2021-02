Wissenschaft: Uralte Steinzeit-Zeichen stellen Forscher vor ein Rätsel

Ein Teil der Wissenschaft beschäftigt sich mit einer der wohl wichtigsten Fragen der Menschheit: Was war vor uns? Vor allem interessant dabei ist das Leben der Steinzeit-Menschen der Gattung „Homo“, aus dem der heutige „Homo Sapiens“ entstand.

Forscher haben nun uralte Zeichen auf einem Knochen entdeckt. Es stellt die Wissenschaft vor ein großes Rätsel.

Gefunden haben die französischen und israelischen Wissenschaftler die Knochen laut grenzwissenschaft-aktuell.de in der Region Ramle in Israel. Das Team um Dr. Yossi Zaidner von der Hebrew University und Kollegen der Hebrew University of Haifa und des französischen Centre National de la Recherche Scientifique haben ihre Erkenntnisse im „Quaternary International“ veröffentlicht.

Wissenschaft: Forscher entdeckten diesen Knochen mit Symbolen. Foto: Marion Prévost

Wissenschaft: Fund soll 120.000 Jahre alt sein

Auf den Knochen, die die Wissenschaftler fanden, entdeckten sie einige Gravuren. Symbole, die in die sterblichen Überreste eingeritzt wurden. Dabei könnte es sich um die ältesten von Menschen hergestellten Symbole handeln.

Diese Einritzungen könnten von der Zeit 250.000 bis 45.000 vor Christus sein, wie die Forscher spekulieren. Funde aus dieser Zeit sind extrem selten. Der Knochen, auf dem die Symbole eingeritzt wurden, soll laut der Wissenschaftler etwa 120.000 Jahre alt sein.

Das war die Steinzeit:

Die Steinzeit bezeichnet den ältesten Abschnitt der Menschheit

Sie wird aufgeteilt in Altsteinzeit und Jungsteinzeit

Nach der Steinzeit folgt die Bronze- und Eisenzeit

Die Steinzeit wird vor über 2,5 Millionen Jahren datiert

Zur Steinzeit herrschte die Eiszeit, es war so kalt wie bei uns heute im Winter

Viele Tierarten gab es noch nicht, am häufigsten kam das Mammut vor

Dass gleich sechs auffallend ähnliche Gravuren auf dem Knochen befinden, spreche dafür, dass die symbolischen Ritzungen absichtlich hergestellt wurden – es soll sich nicht um zufällige Kratzer handeln.

Wissenschaft: Diesen Haufen fanden die Forscher vor. Foto: Dr. Yossi Zaidner

Die Archäologen der Studie vermuten, dass die eingekerbten Symbole eine religiös-spirituelle Bedeutung hatten. Bei diesen Knochen lagen noch weitere Feuersteine und Tierknochen. Daher wird vermutet, dass an dem Fundort das Lager von Jägern aus der Steinzeit war. Die Tierknochen stammen von heute ausgestorbenen Rindern.

Wissenschaft: Wichtige Auswirkungen auf Forschung

Die Einkerbungen sollen 38 bis 42 Millimeter lang und mit einem scharfen Feuersteinwerkzeug hergestellt worden sein. Bei dem Ersteller soll es sich um einen Rechtshänder handeln, vermuten die Wissenschaftler.

„Wir glauben nicht, dass es sich lediglich um eine Form von zufälligem Gekritzel handelt, da wir sonst nicht so viele Merkmale dafür finden würden, dass die Gravuren derart gezielt und beabsichtigt angefertigt wurden“, erklärt Marion Prévost, Mitautorin der Studie.

„Wir vermuten, dass schon der Knochen selbst gezielt ausgewählt wurde und dass er mit dem Status des Tieres innerhalb der Jägergemeinschaft und oder dessen spiritueller Bedeutung für den Jäger zu tun hatte.“

Die Forscher seien sich sicher, dass sie eine der ältesten Gravuren überhaupt gefunden haben, berichtet grenzwissenschaft-aktuell.de. „Der Fund hat wichtige Auswirkungen auf unser Verständnis davon, wie sich die symbolische Ausdrucksweise der Menschen entwickelt hat, auch wenn natürlich die genaue Aussage und Bedeutung der Symbole rätselhaft und Inhalt weiterer Forschung bleibt“, so Dr. Zaidner. (ldi)