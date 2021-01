Wissenschaft: Geologe findet Stein – er sieht aus wie dieser TV-Star

Unglaublich krass! Was dieser Geologe findet, gilt in der Wissenschaft als absolute Ausnahme.

Während sich der Geologe Mike Bowers auf einer Reise durch die Region Rio Grande dol sul in Brasilien befindet, stößt er auf eine unglaublich seltene Entdeckung.Das berichtet die britische Website UNILAD.

In der Wissenschaft ist es geradezu ein Highlight, was der Geologe findet.

Sein Fund sieht aus wie ein bekannter TV-Star

Damit hätte er wohl nie gerechnet. Denn als der Geologe nichtsahnend nach einem Stein greift, der aussieht wie ein Ei, bemerkt er, dass sich dieser in zwei Hälften teilen lässt. Was er in den Innenseiten sieht, lässt selbst ihn staunen.

--------------------

Das sind die Arbeitsgebiete von Geologen:

die Zusammensetzung, Struktur, Vergangenheit und Entwicklung des Erdkörpers als Ganzes

die Feldarbeit und Kartierung für geologische Karten sowie die Dokumentation der Proben und Ergebnisse

die Messung der Veränderungen (z. B. von Erdkrustenbewegungen) mit geologischen Mitteln

die Erkundung und Bewertung von Rohstoffen, wie Erdöl, Erdgas, Erzen und Massenrohstoffen, wie Sand, Kies und Kalkstein sowie Grundwasser und Erdwärme

--------------------

Die Innenseiten des Steins sehen aus wie ein Gesicht, welches an einen weltbekannten TV-Star erinnert.

Große Kulleraugen, blaue Gesichtsfarbe und ein breites Grinsen

+++ Womöglich weltgrößtes Saurier-Skelett in Argentinien entdeckt +++

Sofort wurde dem Geologen eines klar: Sein gefundener Stein sieht aus wie das Krümelmonster aus der Sesamstraße.

Wissenschaft: Ein Geologe findet einen Stein, der aussieht wie das Krümelmonster aus der Sesamstraße Foto: Mike Bowers / Facebook / Sesam-Workshop

Begeistert postet er sein ungewöhnliches Fundstück auf Facebook.

Als er dann erfährt, wie viel US-Dollar einige Leute für den Krümelmonster-Stein zahlen würde, traut er seinen Ohren kaum.

+++ Meereswelt: Helgoland bekommt neue Attraktion Bluehouse +++

Käufer bieten über 10.000 US-Dollar

Dass es sich bei dem Krümelmonster-Stein um eine Seltenheit handelt, war dem Geologen bereits bewusst.

Als ihm jedoch fünf verschiedene Käufer einen Verkaufspreis anbieten, ist er selbst baff.

--------------------

Mehr zum Thema Wissenschaft:

+++ Wissenschaft: Forscher machen grandiose Entdeckung im Pazifik – sowas gab es zuletzt vor 120 Jahren! +++

+++ Wissenschaft: Forscher aus dem Häuschen – weil sie ausgerechnet an diesem verlassenen Ort Fußabdrücke fanden +++

+++ Wissenschaft: Forscher graben in Pompeji – unglaublich, was sie entdecken +++

+++ Wissenschaft: Taucher machen irren Fund – seit dem 2. Weltkrieg hat ihn keiner mehr gesehen +++

--------------------

Über 10.000 US-Dollar werden dem Geologen für sein seltenes Fundstück geboten. Ob er er den Stein tatsächlich verkaufen wird, ist bisher nicht bekannt. (mkx)